SImMentre camiLA7nava en la SOLboira d'hiFA#7vern
SImde bon maREtí als camps LA7d'ordi,
SImvaig sentir REd'una LA7dona el laFA#mment:
SOLes plaREnyia FA#7pel seu SImJordi.
Penjaran en LA7Jordi amb SOLuna corda FA#7d'or
SImque a pocs REés; reservada LA7
SImcaçà sis cérREvols al LA7bosc del FA#mrei
SOLi els REvengué FA#7per la SImcontrada.
Per valls i LA7muntaSOLnyes, sense reFA#7pòs,
SImcavalca REnit i dia LA7
SImper arribar a REtemps LA7a la cort FA#m
SOLa imploRErar FA#7per la seSImva vida.
En Jordi no LA7ha robat SOLmai, ni tan FA#7sols per mi,
SImun fruit o REuna flor raLA7ra;
SImcaçà sis cérREvols al LA7bosc del FA#mrei
SOLi els REvengué FA#7per la SImcontrada.
Salveu els LA7seus llaSOLvis, salveu FA#7el seu somriure.
SImNo té vint REanys encara; LA7
SImés innocent REcom el LA7cant d'un FA#mocell
SOLuna maREtinada FA#7clara. SIm
El jutge li LA7digué: BoSOLna dona, em FA#7sap greu;
SImno hi hauRErà pas. clemènLA7cia
SImI ara marxeu, REres no LA7hi podeu FA#mfer:
SOLla llei REha FA#7dictat senSImtència.
I així penLA7jaran Jordi SOLamb una FA#7corda d'or
SImque a pocs REés; reservada LA7
SImcaçà sis cérREvols al LA7bosc del FA#mrei
SOLi els REvengué FA#7per la SImcontrada.
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