Jordi l'esquelet (Acords)

Aquesta és la història

Acords Acords
Rock per xics
rock per xics el rock es salut
rock per xics el rock es salut
SOL#m

Aquesta SOL#més la història
d'en Jordi RE#l'esqueSOL#mlet.
ViviSOL#ma sota terra,
estaRE#va molt SOL#msolet.
PorSItava molt de temps
tot sol, ben aFA#vorSIrit,
i un SOL#mdia per la nit,
va RE#decidir SOL#msortir.

És en SIJordi l'esquelet,
no té caFA#lor ni té fred.
Quan DO#mmenja, no s'engreixa,
ni tamSOL#mpoc es tira pets.
Quan beu SIaigua, ha de fregar DO#mel terra,
perquè SOL#mno té panMIxa, pit ni RE#cul.

Passejava pel SOL#mcarrer,
saludava RE#a totSOL#mhom.
Ningú li contesSOL#mtava,
a totRE#hom li feSOL#mia por.
Però SIell era simpàtic,
alegre i FA#mdiverSItit,
i com SOL#msempre era així,
al final va RE#fer un aSOL#mmic.

És en SIJordi l'esquelet,
no té caFA#lor ni té fred.
Quan DO#mmenja, no s'engreixa,
ni tamSOL#mpoc es tira pets.
Quan beu SIaigua, ha de fregar DO#mel terra,
perquè SOL#mno té panMIxa, pit ni RE#cul.

És diDO#mfícil viure SOL#msent un esquelet.
De veDO#mgades sembla que SOL#mningú l'entén,
però SIell seguirà esFA#timant tota la gent,
perquè SOL#maixí també l'esFA#timaran MIa RE#ell,
perquè SOL#maixí també l'esFA#timaran a RE#ell.

És en SIJordi l'esquelet,
no té caFA#lor ni té fred.
Quan DO#mmenja, no s'engreixa,
ni tamSOL#mpoc es tira pets.
Quan beu SIaigua, ha de fregar DO#mel terra,
perquè SOL#mno té panRE#xa, pit ni SOL#mcul,
perquè no té panRE#xa, pit ni SOL#mcul,
perquè no té panRE#xa, pit ni SOL#mcul.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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