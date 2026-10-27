Aquesta SOL#més la història d'en Jordi RE#l'esqueSOL#mlet. ViviSOL#ma sota terra, estaRE#va molt SOL#msolet. PorSItava molt de temps tot sol, ben aFA#vorSIrit, i un SOL#mdia per la nit, va RE#decidir SOL#msortir.
És en SIJordi l'esquelet, no té caFA#lor ni té fred. Quan DO#mmenja, no s'engreixa, ni tamSOL#mpoc es tira pets. Quan beu SIaigua, ha de fregar DO#mel terra, perquè SOL#mno té panMIxa, pit ni RE#cul.
Passejava pel SOL#mcarrer, saludava RE#a totSOL#mhom. Ningú li contesSOL#mtava, a totRE#hom li feSOL#mia por. Però SIell era simpàtic, alegre i FA#mdiverSItit, i com SOL#msempre era així, al final va RE#fer un aSOL#mmic.
És en SIJordi l'esquelet, no té caFA#lor ni té fred. Quan DO#mmenja, no s'engreixa, ni tamSOL#mpoc es tira pets. Quan beu SIaigua, ha de fregar DO#mel terra, perquè SOL#mno té panMIxa, pit ni RE#cul.
És diDO#mfícil viure SOL#msent un esquelet. De veDO#mgades sembla que SOL#mningú l'entén, però SIell seguirà esFA#timant tota la gent, perquè SOL#maixí també l'esFA#timaran MIa RE#ell, perquè SOL#maixí també l'esFA#timaran a RE#ell.
És en SIJordi l'esquelet, no té caFA#lor ni té fred. Quan DO#mmenja, no s'engreixa, ni tamSOL#mpoc es tira pets. Quan beu SIaigua, ha de fregar DO#mel terra, perquè SOL#mno té panRE#xa, pit ni SOL#mcul, perquè no té panRE#xa, pit ni SOL#mcul, perquè no té panRE#xa, pit ni SOL#mcul.