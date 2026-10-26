Jordi Puig (Acords)

No vull fer veure que et penso sempre

Acords Acords
Els Pets
els pets 1963
els pets 1963
SIm DO LAm RE SIm DO LAm RE SIm DO LAm RE

SOLNo vull fer veure REque et penso sempre.
LAmTu et feies més amb els de REValls.
SOLPerò les vegades REque ens ajuntàvem,
LAmfèiem el ruc pleDOgats. RE
SOLQuan arribava el REtemps dels exàmens,
LAmt'asseies just al LAm7meu cosREtat,
i SOLamb la mirada REem demanaves
LAmel resultat fiDOnal. RE

I no LAmadd9sé ben bé si va REser un dimarts,
feia LAm7dies que no veREnies,
i aquell mesLAmadd9tre jove i desmaREnegat
va dir que DOno tornariDOmes.

I si SImtanco els DOulls, ets al LAmmeu daREvant,
amb els rínSImxols neDOgres i els LAmulls briREllants,
remeSOLnant els bonMImgos a aDOquell concert REde Nadal. LAm

SIm DO LAm RE SIm DO SOL

Ara hi ha tardes REfredes com marbres
LAmque em ve present el teu poREsat.
I SOLpenso si encara REla teva mare
LAmparla amb el teu reDOtrat. RE

I el seLAmadd9güent matí com em va fer REmal
que la LAm7gent fes la seva viREda.
Vas ser el priLAmadd9mer tast de que tot REplegat
algun dia DOacabariDOma.

I si SImtanco els DOulls, ets al LAmmeu daREvant,
amb els rínSImxols neDOgres i els LAmulls briREllants,
remeSOLnant els bonMImgos a aDOquell concert REde Nadal. LAmsus2 LAm LAmsus2 LAm

I si SImtanco els DOulls, ets al LAmmeu daREvant,
com si no SImhaDOguessin passat LAmels REanys,
remeSOLnant els bonMImgos en un DOconREcert,
remeSOLnant els bonMImgos en un DOconREcert,
remeSOLnant els bonMImgos a aDOquell concert REde Nadal. LAmsus2 LAm LAmsus2 LAm LAmsus2 LAm LAmsus2 LAm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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