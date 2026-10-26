SOLNo vull fer veure REque et penso sempre. LAmTu et feies més amb els de REValls. SOLPerò les vegades REque ens ajuntàvem, LAmfèiem el ruc pleDOgats. RE SOLQuan arribava el REtemps dels exàmens, LAmt'asseies just al LAm7meu cosREtat, i SOLamb la mirada REem demanaves LAmel resultat fiDOnal. RE
I no LAmadd9sé ben bé si va REser un dimarts, feia LAm7dies que no veREnies, i aquell mesLAmadd9tre jove i desmaREnegat va dir que DOno tornariDOmes.
I si SImtanco els DOulls, ets al LAmmeu daREvant, amb els rínSImxols neDOgres i els LAmulls briREllants, remeSOLnant els bonMImgos a aDOquell concert REde Nadal. LAm
SImDOLAmRESImDOSOL
Ara hi ha tardes REfredes com marbres LAmque em ve present el teu poREsat. I SOLpenso si encara REla teva mare LAmparla amb el teu reDOtrat. RE
I el seLAmadd9güent matí com em va fer REmal que la LAm7gent fes la seva viREda. Vas ser el priLAmadd9mer tast de que tot REplegat algun dia DOacabariDOma.
I si SImtanco els DOulls, ets al LAmmeu daREvant, amb els rínSImxols neDOgres i els LAmulls briREllants, remeSOLnant els bonMImgos a aDOquell concert REde Nadal. LAmsus2LAmLAmsus2LAm
I si SImtanco els DOulls, ets al LAmmeu daREvant, com si no SImhaDOguessin passat LAmels REanys, remeSOLnant els bonMImgos en un DOconREcert, remeSOLnant els bonMImgos en un DOconREcert, remeSOLnant els bonMImgos a aDOquell concert REde Nadal. LAmsus2LAmLAmsus2LAmLAmsus2LAmLAmsus2LAm