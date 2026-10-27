Jota de morir (Acords)

Només rentau-me sa cara

Acords Acords
Marala
marala jota de morir
marala jota de morir
RENomés rentau-me sa cara.
Quan me mori, no em vesLAtiu,
només rentau-me sa caREra.
Dau a una nina es nom LAmeu,
vull parLA7tir amb s'ànima REclara.
SOLQuan me mori, no em vesFA#7tiu.

LA7Plorau, que jo plorariREa.
Si partesc, amigues meLAves,
plorau, que jo plorariREa.
Si mai després feis memòLAria,
que noLA7més quedi aleREgria.
SOLSi partesc, amigues FA#meves.

No me deu cap sepultuREra
si sa mort m'aplega LAjove,
no me deu cap sepultuREra.
Enterrau-me dins ses LAones
perquè la mar tot ho REcura.
SOLSi sa mort m'aplega FA#7jove.

No me plorarà ninREgú.
Si mai me mor tota LAsola,
no me plorarà ninREgú.
Guardaré tres llagriLAmetes
per poLA7der plorar-te a REtu.
SOLSi mai me mor tota FA#7sola.

LANo m'enterreu vós a REmi,
quan me mori, mumaLAreta,
no m'enterreu vós a REmi.
Fa plorar enterrar una LAmare;
enLA7terrar un fill fa moRErir.

LAQuan me mori, mumareREta.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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