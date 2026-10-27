La cançó està en tonalitat original; si la transposeu cinc semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
SI♭JoFAve SI♭Maria, d'un poble d'interior, MI♭ets DOmmassa petita SI♭per FA→SI♭viure en dies on hi ha tanta pols, MI♭que DOmja ha acabat la guerra. FAMaSI♭ria, sigues forta, que ara ve el pitjor.
SI♭JoFAve SI♭Maria, com és la vida al camp? MI♭TreDOmballes tot el dia SI♭i FA→SI♭el sol castiga i et fan mal les mans. MI♭T'has DOmtrobat ben sola FAen SI♭un món decadent d'homes i de fam.
MI♭Els SI♭germans criden, els pares ja no hi són. FAI el poble descansa. MI♭La SI♭nit arriba emportant-se la calor. MI♭I DOmd'alguna manera, FAsaps que en un futur SI♭tot anirà millor.
MI♭A SI♭baix de casa hi ha un cotxe carregat, FAi els dos sou tan joves, MI♭ben SI♭decidits aneu a la ciutat. MI♭DarDOmrere es fan petites MI♭les SI♭cases, la gent, els monstres del passat. FAI s'allunyen els xiprers MI♭on SI♭descansa el teu petit, MI♭que DOmun vent fred se l'emportà.
MI♭Saps SI♭que algun dia veuràs el mar de fons FAi els matins mandrosos. MI♭Les SI♭teves filles et faran petons. MI♭I DOmquan siguis vella, FAels SI♭teus nets vindran i et cantaran cançons. MI♭MariDOma, sigues forta, FAque SI♭els teus nets vindran i et cantaran cançons.