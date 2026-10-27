Jove Maria (Acords)

Jove Maria, d'un poble d'interior

Acords Acords
Sequoia
sequoia vint i pocs
sequoia vint i pocs

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu cinc semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

SI♭JoFAve SI♭Maria, d'un poble d'interior,
MI♭ets DOmmassa petita
SI♭per FA→SI♭viure en dies on hi ha tanta pols,
MI♭que DOmja ha acabat la guerra.
FAMaSI♭ria, sigues forta, que ara ve el pitjor.

SI♭JoFAve SI♭Maria, com és la vida al camp?
MI♭TreDOmballes tot el dia
SI♭i FA→SI♭el sol castiga i et fan mal les mans.
MI♭T'has DOmtrobat ben sola
FAen SI♭un món decadent d'homes i de fam.

MI♭Els SI♭germans criden, els pares ja no hi són.
FAI el poble descansa.
MI♭La SI♭nit arriba emportant-se la calor.
MI♭I DOmd'alguna manera,
FAsaps que en un futur SI♭tot anirà millor.

MI♭A SI♭baix de casa hi ha un cotxe carregat,
FAi els dos sou tan joves,
MI♭ben SI♭decidits aneu a la ciutat.
MI♭DarDOmrere es fan petites
MI♭les SI♭cases, la gent, els monstres del passat.
FAI s'allunyen els xiprers
MI♭on SI♭descansa el teu petit,
MI♭que DOmun vent fred se l'emportà.

MI♭Saps SI♭que algun dia veuràs el mar de fons
FAi els matins mandrosos.
MI♭Les SI♭teves filles et faran petons.
MI♭I DOmquan siguis vella,
FAels SI♭teus nets vindran i et cantaran cançons.
MI♭MariDOma, sigues forta,
FAque SI♭els teus nets vindran i et cantaran cançons.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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