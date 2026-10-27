Judes (Acords)

Sense alegries ni penes ni sang a les venes

Acords Acords
La Ludwig Band
la ludwig band al limit de la tonalitat
la ludwig band al limit de la tonalitat
DOSense aleFAgries ni peDOnes ni SOLsang a les veDOnes
FAni pàREtria ni SOLllar,
FAsense veritats ni LAmmentides, RE
notant com la FAvida passa SOLpel daDOvant.

DO7 FA LAm RE FA SOL DO SOL

DOPer aFAprofitar el DOnou dia, s'ha lleSOLvat quan el DOsol tot FAjust sorSOLtia,
FAha donat gràcies al DOmón, ha saluREdat les veïFAnes i ha SOLdit les oraDOcions, SOL
DOi baiFAxa amb la biciDOcleta pel SOLcarrer DOprincipal sota un FAsol de primaSOLvera,
FAi cadascun dels viaDOnants, en veuREre'l baiFAxar de pressa, el saluSOLda amb la DOmà.
RE7Mentre brillen i ens FAenceguen els seus SOLmil rínxols dauDOrats.
SOLVas omplint de peMI7tons i de flors i FAd'amor l'aire SOLnet que respiDOres,
i el meu FAcor, corromput pel renDOcor, ha desitjat mil RE7cops que haguessis de SOL7viure.

DOSense aleFAgries ni peDOnes
ni SOLsang a les veDOnes
FAni REpàtria ni SOLllar,
FAsense veFAmritats LAmni mentiRE7des,
notant com la FAvida passa SOLpel daDOvant.

El miFAllor home reDOcita canSOLçons i lliDOçons de FAl'amor per la SOLvida
que diFAuen: «si sou bons miDOnyons, el desREtí us obseFAquia amb forSOLtuna i aDOmor».
Després jeu i s'adFAmira de DOtot el SOLque miDOra, de FAtot el SOLque veu.
FATé els ulls plens de compasDOsió i el pas REferm de qui FAconfia poder SOLfer-ho DOtot.
I el RE7viure tan ple d'aleFAgria li ha fet un SOLrostre clar i DOdolç.
I si alSOLgun dia em fes esculMI7tor, a la plaça maFAjor amb SOLgust esculDOpiria
el teu FAbust sobre marbre preDOciós perquè per sempre RE7més haguessis de SOLviure.

DOSense aleFAgries ni peDOnes ni SOLsang a les veDOnes
FAni pàREtria ni SOLllar,
FAsense veFAmritats ni LAmmentides, RE7
notant com la viFAda passa SOLpel daDOvant.
Sense ni enFAterros ni boDOdes ni SOLtrèvols ni roDOses
i sense SOLmotius que, FAper FAmser bona persoLAmna,
RE7l'univers FAt'atorga per SOLcontinuar DOviu.
Que, FAper FAmser bona persoLAmna,
RE7l'univers FAt'atorga per SOLcontinuar DOviu.

FA FAm LAm RE7 FA SOL DO
FA FAm LA RE7 FA SOL DO

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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