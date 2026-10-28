FA#No en tinc cap dubte: cap dels dos sabem RE#mper què estem junts aquesta nit. SITu no saps ni com em dic DO#i, la veritat, tampoc jo sé el teu FA#nom.
FA#Potser és millor que no pensem en res. RE#mAprofitem que estem solets, SIaparquem tots els problemes DO#i disfrutem d'aquest moRE#mment.
Aquesta nit DO#farem que sigui nosFA#tra, RE#m7aquesta nit DO#podrem ser el que volSIguem mentre esDO#perem que surti el sol.
FA#Vull que estiguem junts, que no DO#deixem de jugar; vull que em MIdiguis «jo t'estimo», tot i RE#7no ser veritat; SOL#mvull que ens abracem, que SIdisfrutem del moment DO#i jugar... jugarem a estimar-nos.
FA#I quan el sol demà et tregui del llit, RE#mjo ja no seré al teu costat. SINomés quedarà un record, DO#el somni d'una nit d'esFA#tiu.
FA#D'aquella nit que vam tenir tots dos, RE#mben lluny de tota realitat, SIuna nit que ara vivim DO#i volem que duri eternaRE#mment.
On no DO#importa res, només FA#nosaltres. RE#m7Aquesta nit DO#val tot, seré qui vulSIguis mentre no DO#aparegui el sol.
FA#Vull que estiguem junts, que no DO#deixem de jugar; vull que em MIdiguis «jo t'estimo», tot i RE#7no ser veritat; SOL#mvull que ens abracem, que SIdisfrutem del moment DO#i jugar... jugarem a estimar-nos. FA#Vull que estiguem junts, que no DO#deixem de jugar; vull que em MIdiguis «jo t'estimo», tot i RE#7no ser veritat; SOL#mvull que ens abracem, que SIdisfrutem del moment DO#i jugar... jugarem a estimar-nos.
SINo tenim cap pressa, DO#però no perdem temps, LA#7que, quan surti el sol, RE#la màgia es perdrà; SIque la nit és llarga, DO#però l'hem d'aprofitar. LA#7Seré el que tu RE#vulguis fins que surti el SIsol, DO#fins que surti el FA#sol.
FA#Vull que estiguem junts, que no DO#deixem de jugar; vull que em MIdiguis «jo t'estimo», tot i RE#7no ser veritat; SOL#mvull que ens abracem, que SIdisfrutem del moment DO#i jugar... jugarem a estimar-nos. FA#Vull que estiguem junts, que no DO#deixem de jugar; vull que em MIdiguis «jo t'estimo», tot i RE#7no ser veritat; SOL#mvull que ens abracem, que SIdisfrutem del moment DO#i jugar... jugarem a estimar-nos FA#fins que surti el sol.