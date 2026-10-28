Jugarem a estimar-nos (Acords)

No en tinc cap dubte: cap dels dos sabem

Acords Acords
Marta Roure
FA#No en tinc cap dubte: cap dels dos sabem
RE#mper què estem junts aquesta nit.
SITu no saps ni com em dic
DO#i, la veritat, tampoc jo sé el teu FA#nom.

FA#Potser és millor que no pensem en res.
RE#mAprofitem que estem solets,
SIaparquem tots els problemes
DO#i disfrutem d'aquest moRE#mment.

Aquesta nit DO#farem que sigui nosFA#tra,
RE#m7aquesta nit DO#podrem ser el que volSIguem
mentre esDO#perem que surti el sol.

FA#Vull que estiguem junts, que no DO#deixem de jugar;
vull que em MIdiguis «jo t'estimo», tot i RE#7no ser veritat;
SOL#mvull que ens abracem, que SIdisfrutem del moment
DO#i jugar... jugarem a estimar-nos.

FA#I quan el sol demà et tregui del llit,
RE#mjo ja no seré al teu costat.
SINomés quedarà un record,
DO#el somni d'una nit d'esFA#tiu.

FA#D'aquella nit que vam tenir tots dos,
RE#mben lluny de tota realitat,
SIuna nit que ara vivim
DO#i volem que duri eternaRE#mment.

On no DO#importa res, només FA#nosaltres.
RE#m7Aquesta nit DO#val tot, seré qui vulSIguis
mentre no DO#aparegui el sol.

FA#Vull que estiguem junts, que no DO#deixem de jugar;
vull que em MIdiguis «jo t'estimo», tot i RE#7no ser veritat;
SOL#mvull que ens abracem, que SIdisfrutem del moment
DO#i jugar... jugarem a estimar-nos.
FA#Vull que estiguem junts, que no DO#deixem de jugar;
vull que em MIdiguis «jo t'estimo», tot i RE#7no ser veritat;
SOL#mvull que ens abracem, que SIdisfrutem del moment
DO#i jugar... jugarem a estimar-nos.

SINo tenim cap pressa,
DO#però no perdem temps,
LA#7que, quan surti el sol,
RE#la màgia es perdrà;
SIque la nit és llarga,
DO#però l'hem d'aprofitar.
LA#7Seré el que tu RE#vulguis fins que surti el SIsol,
DO#fins que surti el FA#sol.

FA#Vull que estiguem junts, que no DO#deixem de jugar;
vull que em MIdiguis «jo t'estimo», tot i RE#7no ser veritat;
SOL#mvull que ens abracem, que SIdisfrutem del moment
DO#i jugar... jugarem a estimar-nos.
FA#Vull que estiguem junts, que no DO#deixem de jugar;
vull que em MIdiguis «jo t'estimo», tot i RE#7no ser veritat;
SOL#mvull que ens abracem, que SIdisfrutem del moment
DO#i jugar... jugarem a estimar-nos
FA#fins que surti el sol.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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