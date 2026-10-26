Un a SOLun,DOtots els obsSItacles han pasMImsat, SOL et sento DOtant, tant a SIprop... MImCom el SOLfar DOque cada SIcop es fa més MImgran, SOL vols inunDOdar-ho SItot.
SOLJúlia, REseré els teus DOulls de sol a SOLsol, com un llenMImçol vigiLAmlant la teva REnit.
T'ho dic, Júlia, que a dins SIl'amor no hi ha espais MImbuits, no hi ha no-llocs, no hi SIha un sol forat enMImmig: l'amor no SIté espais MImbuits.
SIMImSIMImSIMImSI
MImDisfresSOLsat, DOhe caçat SIsomnis dins un MImsac, SOL com papaDOllones al SIvent. MImAquest SOLcop DOla papalloSIna he estat MImjo SOL i tu una xarDOxa impaciSIent.
SOLJúlia, REseré els teus DOulls de sol a SOLsol, com un llenMImçol vigiLAmlant la teva REnit.
T'ho dic, Júlia, que a dins SIl'amor no hi ha espais DO→RE→MIm→buits, no hi ha no-llocs, no hi SIha un sol forat enDO→RE→MIm→mig: l'amor no SIté espais DO→RE→MIm→buits.
DORELAm→MImFA#m→MI DOREMIm DORERE#RE
SOLJúlia, REseré els teus DOulls de sol a SOLsol, com un llenMImçol vigiLAmlant la teva REnit.
SOLT'ho dic, JúliREa, que a dins l'amor DOno hi ha espais SOLbuits, no hi ha no-MImllocs, no hi ha LAmun sol forat enREmig. SOLT'ho dic, JúliREa, que a dins l'amor DOno hi ha espais SOLbuits, no hi ha no-MImllocs, no hi ha LAmun sol forat enREmig.