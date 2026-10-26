Júlia (Acords)

Un a un, tots els obstacles han passat

Acords Acords
Lax'n'Busto
lax n busto morfina
lax n busto morfina
MIm

Un a SOLun,DOtots els obsSItacles han pasMImsat, SOL
et sento DOtant, tant a SIprop...
MImCom el SOLfar DOque cada SIcop es fa més MImgran, SOL
vols inunDOdar-ho SItot.

SOLJúlia, REseré els teus DOulls de sol a SOLsol,
com un llenMImçol vigiLAmlant la teva REnit.

T'ho dic, Júlia, que a dins SIl'amor no hi ha espais MImbuits,
no hi ha no-llocs, no hi SIha un sol forat enMImmig:
l'amor no SIté espais MImbuits.

SI MIm SI MIm SI MIm SI

MImDisfresSOLsat, DOhe caçat SIsomnis dins un MImsac, SOL
com papaDOllones al SIvent.
MImAquest SOLcop DOla papalloSIna he estat MImjo SOL
i tu una xarDOxa impaciSIent.

SOLJúlia, REseré els teus DOulls de sol a SOLsol,
com un llenMImçol vigiLAmlant la teva REnit.

T'ho dic, Júlia, que a dins SIl'amor no hi ha espais DO→RE→MIm→buits,
no hi ha no-llocs, no hi SIha un sol forat enDO→RE→MIm→mig:
l'amor no SIté espais DO→RE→MIm→buits.

DO RE LAm→ MIm FA#m→ MI
DO RE MIm
DO RE RE# RE

SOLJúlia, REseré els teus DOulls de sol a SOLsol,
com un llenMImçol vigiLAmlant la teva REnit.

SOLT'ho dic, JúliREa, que a dins l'amor DOno hi ha espais SOLbuits,
no hi ha no-MImllocs, no hi ha LAmun sol forat enREmig.
SOLT'ho dic, JúliREa, que a dins l'amor DOno hi ha espais SOLbuits,
no hi ha no-MImllocs, no hi ha LAmun sol forat enREmig.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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