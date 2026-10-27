Juliette (Acords)

Juliette, Juliette, Juliette

Acords Acords
Lexu's
lexu s per que no es toquen les nostres mans
lexu s per que no es toquen les nostres mans

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

SI♭Juliette, JuLA♭liette, JuFAliette,
amor d’estiu a CadaSI♭qués
SOLmJo, 16 i tu, pels DO23.
LAmVas estrenar els meus seREmcrets,
vaig conqueREm/DOrir la teva SI♭pell.
FA/LAOh! JuliSI♭ette, per què ja no hi DOets?

FAJuliette, tu es mon amour d’été,
je ne t’ai pas ouDOblié
REmJuliette, mirada felina,
tortura divina, tu DOets
SI♭Juliette, JuLA♭liette, JuFAliette.

La cala ens va dir aSI♭déu:
SOLmun trist je t’aime i un plor innoDOcent.
LAmI cada 22 d’aREmgost t’espero al REm/DObanc dels pescaSI♭dors.
FA/LAOh! JuliSI♭ette, per què ja no hi DOets?

FAJuliette, tu es mon amour d’été,
je ne t’ai pas ouDOblié
REmJuliette, mirada felina,
tortura divina, tu DOets
SI♭Juliette, JuLA♭liette.

FALa mar en calma a CadaDOmqués,
FAla platja un cop DOmmés,
SI♭arrebosDOsant-nos ben REmnuets,
l’un sobre l’alFAtre, amor eSOLmtern.
FA/LAOh! JuliSI♭ette, per què ja no hi DOets?

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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