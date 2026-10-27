La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
SI♭Juliette, JuLA♭liette, JuFAliette, amor d’estiu a CadaSI♭qués SOLmJo, 16 i tu, pels DO23. LAmVas estrenar els meus seREmcrets, vaig conqueREm/DOrir la teva SI♭pell. FA/LAOh! JuliSI♭ette, per què ja no hi DOets?
FAJuliette, tu es mon amour d’été, je ne t’ai pas ouDOblié REmJuliette, mirada felina, tortura divina, tu DOets SI♭Juliette, JuLA♭liette, JuFAliette.
La cala ens va dir aSI♭déu: SOLmun trist je t’aime i un plor innoDOcent. LAmI cada 22 d’aREmgost t’espero al REm/DObanc dels pescaSI♭dors. FA/LAOh! JuliSI♭ette, per què ja no hi DOets?
FAJuliette, tu es mon amour d’été, je ne t’ai pas ouDOblié REmJuliette, mirada felina, tortura divina, tu DOets SI♭Juliette, JuLA♭liette.
FALa mar en calma a CadaDOmqués, FAla platja un cop DOmmés, SI♭arrebosDOsant-nos ben REmnuets, l’un sobre l’alFAtre, amor eSOLmtern. FA/LAOh! JuliSI♭ette, per què ja no hi DOets?