Juntes dins s'aigua (Acords)

Juntes dins s'aigua

Acords Acords
Júlia Colom
julia colom paradis
julia colom paradis
Juntes dins s'aiREmgua
aquell horabaiREmxa,
no saMI7bia que era capaç d'esLAmtar així.

I me donares una beREmsada
i ja MI7no record res més
d'aLAmquella nit.

REmDes record d'allò que va ser com un LAmtresor,
que SI7regant-lo només creix com MI7una flor.
Vull REmpensar que tu tamMI7poc m'has oLAmblidat…
Dona'm SI7pistes de com viure al teu MI7costat.

Juntes dins s'aiREmgua
aquell horabaiREmxa,
no saMI7bia que era capaç d'esLAmtar així.

REm7 MI7 LAm REm7 MI LAm

REmDes record d'allò que va ser com un LAmtresor,
que SI7regant-lo només creix com MI7una flor.
Vull REmpensar que tu tamMI7poc m'has oLAmblidat…
Dona'm SI7pistes de com viure al teu MI7costat.

Juntes dins s'aiREmgua
aquell horabaiREmxa,
no saMI7bia que era capaç d'esFAmtar així.

LAm MI LAm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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