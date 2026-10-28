Juntes dins s'ai
REmgua
aquell horabai
REmxa,
no sa
MI7bia que era capaç d'es LAmtar així.
I me donares una be
REmsada
i ja
MI7no record res més
d'a
LAmquella nit. REmDes record d'allò que va ser com un LAmtresor,
que
SI7regant-lo només creix com MI7una flor.
Vull
REmpensar que tu tam MI7poc m'has o LAmblidat…
Dona'm
SI7pistes de com viure al teu MI7costat.
Juntes dins s'ai
REmgua
aquell horabai
REmxa,
no sa
MI7bia que era capaç d'es LAmtar així. REm7 MI7 LAm REm7 MI LAm REmDes record d'allò que va ser com un LAmtresor,
que
SI7regant-lo només creix com MI7una flor.
Vull
REmpensar que tu tam MI7poc m'has o LAmblidat…
Dona'm
SI7pistes de com viure al teu MI7costat.
Juntes dins s'ai
REmgua
aquell horabai
REmxa,
no sa
MI7bia que era capaç d'es FAmtar així. LAm MI LAm
aquell horabai
no sa
I me donares una be
i ja
d'a
que
Vull
Dona'm
Juntes dins s'ai
aquell horabai
no sa
que
Vull
Dona'm
Juntes dins s'ai
aquell horabai
no sa