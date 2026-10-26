Junts (Acords)

Hem ballat sota els arbres

Acords Acords
Doctor Prats
Intro: MIm DO SOL RE x4

MImHem baDOllat sota els SOLarbres,
hem riREgut en la foscor,
MImhem soDOmiat fins a les SOLtantes,
desperREtant-nos vora el foc.

MImHem parDOlat dient toSOLnades,
hem canREtat pels descosits,
MImhem siDOgut herois de SOLguerra
bataREllant contra el desig.

DO

MImOooDOhooh!SOLI quan REcaigui aquesta MImnit
i reDOcordi el que em vas SOLdir. RE
MImOooDOhooh! SOLSeRErem barques naveMImgant,
preses DOd'un mateix desSOLtí. RE

MIm DO SOL RE x2

MImHem creDOgut que encara SOLcrèiem
ideREals d'un món millor,
MImun aDOpunt, una tragèSOLdia,
amaREgar-nos de la por.

MImNomés DOvull que m'endeSOLvinis,
desperREtar els teus instints,
MImdescoDObrir-te mica en SOLmica,
fer que REperdis el sentit.

DO

MImOooDOhooh!SOLI quan REcaigui aquesta MImnit
i reDOcordi el que em vas SOLdir. RE
MImOooDOhooh! SOLSeRErem barques naveMImgant,
preses DOd'un mateix desSOLtí. RE

Si el DOmón no ens espera que SOLsigui per sempre,
que ens SImtornin la màgia,
condemnada a vaDOgar entre esSOLtrelles
i plaSImnetes de cartró.

Que DOvingui de fora un imSOLperi galàctic
i et SItrobin per sempre,
que DOlluitin per conquerir
el nostre REmón.

MImOooDOhooh!SOLI quan REcaigui aquesta MImnit
i reDOcordi el que em vas SOLdir. RE
MImOooDOhooh! SOLSeRErem barques naveMImgant,
preses DOd'un mateix desSOLtí. RE

MIm DO SOL RE x4
MIm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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