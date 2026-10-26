Intro:
MIm DO SOL RE x4 MImHem ba DOllat sota els SOLarbres,
hem ri
REgut en la foscor, MImhem so DOmiat fins a les SOLtantes,
desper
REtant-nos vora el foc. MImHem par DOlat dient to SOLnades,
hem can
REtat pels descosits, MImhem si DOgut herois de SOLguerra
bata
REllant contra el desig. DO MImOoo DOhooh! SOLI quan REcaigui aquesta MImnit
i re
DOcordi el que em vas SOLdir. RE MImOoo DOhooh! SOLSe RErem barques nave MImgant,
preses
DOd'un mateix des SOLtí. RE MIm DO SOL RE x2 MImHem cre DOgut que encara SOLcrèiem
ide
REals d'un món millor, MImun a DOpunt, una tragè SOLdia,
ama
REgar-nos de la por. MImNomés DOvull que m'ende SOLvinis,
desper
REtar els teus instints, MImdesco DObrir-te mica en SOLmica,
fer que
REperdis el sentit. DO MImOoo DOhooh! SOLI quan REcaigui aquesta MImnit
i re
DOcordi el que em vas SOLdir. RE MImOoo DOhooh! SOLSe RErem barques nave MImgant,
preses
DOd'un mateix des SOLtí. RE
Si el
DOmón no ens espera que SOLsigui per sempre,
que ens
SImtornin la màgia,
condemnada a va
DOgar entre es SOLtrelles
i pla
SImnetes de cartró.
Que
DOvingui de fora un im SOLperi galàctic
i et
SItrobin per sempre,
que
DOlluitin per conquerir
el nostre
REmón. MImOoo DOhooh! SOLI quan REcaigui aquesta MImnit
i re
DOcordi el que em vas SOLdir. RE MImOoo DOhooh! SOLSe RErem barques nave MImgant,
preses
DOd'un mateix des SOLtí. RE MIm DO SOL RE x4 MIm
hem ri
desper
hem can
bata
i re
preses
ide
ama
desper
fer que
i re
preses
Si el
que ens
condemnada a va
i pla
Que
i et
que
el nostre
i re
preses