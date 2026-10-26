Junts (Acords)

Fredes mirades esquivant-se a contracor

Acords Acords
Whiskyn's
whiskyn s lluny
whiskyn s lluny
LA7

LA#7Fredes miLA7rades esquiREmvant-se a contracor,
LA#7amb poca FAtraça, LA7amb doLA#7lor.
LA7Poques parauREmles, estalviant a cada mot
LA#7qualsevol FArastre d'aLA7mor.

RE→LAJunts, però tan SImdistants...
SOLCom de REcosFA#mtum, no es troSImbaran
LAdins dels seus RE→LAulls. Són dos MImesSOL→LAtranys.

LA#7Quan se n'aLA7donen, les conREmverses es fan fum.
LA#7Fent que s'esFAcolten, LAs'han perLA#7dut.
LA7No sempre es REmmostra més proper qui està menys lluny.
LA#7Compartint FAsostre, aLA7vui, de sobte han SOLoblidat aLAllò…

LA#7que LA7els fa REmestar…

RE→LAJunts, però tan SImdistants...
SOLCom de REcosFA#mtum, no es troSImbaran
LAdins dels seus RE→LAulls. Són dos MImesSOL→LAtranys.

SOLHan oblidat LAallò que els fa estar...

RE→LAJunts, però tan SImdistants...
SOLCom de REcosFA#mtum, no es troSImbaran
LAdins dels seus RE→LAulls. Són dos MImesSOL→LAtranys.

LA#7Fredes miLA7rades esquiREmvant-se a contracor,
LA#7amb poca FAtraça, LA7amb doSOL7lor. SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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