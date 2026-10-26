LA#7Fredes miLA7rades esquiREmvant-se a contracor, LA#7amb poca FAtraça, LA7amb doLA#7lor. LA7Poques parauREmles, estalviant a cada mot LA#7qualsevol FArastre d'aLA7mor.
RE→LAJunts, però tan SImdistants... SOLCom de REcosFA#mtum, no es troSImbaran LAdins dels seus RE→LAulls. Són dos MImesSOL→LAtranys.
LA#7Quan se n'aLA7donen, les conREmverses es fan fum. LA#7Fent que s'esFAcolten, LAs'han perLA#7dut. LA7No sempre es REmmostra més proper qui està menys lluny. LA#7Compartint FAsostre, aLA7vui, de sobte han SOLoblidat aLAllò…
LA#7que LA7els fa REmestar…
RE→LAJunts, però tan SImdistants... SOLCom de REcosFA#mtum, no es troSImbaran LAdins dels seus RE→LAulls. Són dos MImesSOL→LAtranys.
SOLHan oblidat LAallò que els fa estar...
RE→LAJunts, però tan SImdistants... SOLCom de REcosFA#mtum, no es troSImbaran LAdins dels seus RE→LAulls. Són dos MImesSOL→LAtranys.
LA#7Fredes miLA7rades esquiREmvant-se a contracor, LA#7amb poca FAtraça, LA7amb doSOL7lor. SOL