MImHa passat un REtemps des que et vaig coDOnèixer i la SIlluSI7na brilla més que mai. MImTot el que ens seREpara és mirar el DOcel de nit, SIsomSI7riure i anar al llit.
SOLI somiar que REestic despert amb DOtu, aREbraçats, tirats, callats, SOLque em dones REles claus del teu DOdestí i esperar-te aREllí. DOSempre ens podem trobar SOLa mitat REcamí DOcom ho fèiem aSIbans d'estar SI7ací.
MImJunts, de nou REjunts, miDOrades que arrapen, que SIdeiSI7xen petjada. MImPlens, besant REplens, DOcompartint tot l'oxigen fins SIqueSI7dar dormits.
RELa distància va polir la pedra MImque et porte a les mans. RENo vull vore vestit MImde dol el teu cor DOni bruts els teus somnis. Estaré tot el temps que ens queda desitSIjant-te SI7amor.
MImEts REarbre en la meva DOment de fruits conSI7fitats. MImCançons que escric REpensant que estàs DOací SI7rient. SIViatjar amunt i avall, que diDOvertit! SII per la senda DOcantaRErem...
SOLMira cada REdia que t'escric bon DOdia, com els ocells REcanten, el sol ens escalfa. SOLTota la gent REque et regala el seu DOsomriure, que t'explica aREnècdotes divertides. MImHas de DOcreure que alguSOLna cosa passa quan REveus coses positives. MImÉs l'art DOque han creat dins SOLteu, una esREpurna baDOllaRErina.