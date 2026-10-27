Junts (Acords)

Un casteller tot sol no fa castell

Acords Acords
Projecte Mut
projecte mut ido
projecte mut ido
Intro: SOL RE DO RE SOL RE LAm DO x2

SOLUn casteller tot sol no REfa castell,
uLAmna flor de clavell no DOfa ramell, mai ho farà.
SOLUn mariner somia es REseu vaixell,
i LAmes cel oDObert vol un ocell.

LAmEs desig, es sentiDOment, és evident.
LAm→És s’esDO→tiu d’una canREçó que canta el vent.

SOLJunts arREribarem més DOlluny, seRErem es foc
i es SOLfum, o el REque tu vulguis, LAmperò DOsempre
SOLjunts arREribarem més DOlluny, seRErem es foc
i es SOLfum, o el REque tu vulguis, peLAmrò semDOpre junts.

SOL RE DO RE SOL RE LAm DO x2

SOLUn dia es fa de sol i RElluna,
LAmpensa en el símbol del yin-DOyang.
SOLI amb ses dos cares d’un disc de REvinil,
LAmes nostro món és terra i DOmar.

LAmI és que som tan difeDOrents i tan iguals,
LAm→comparDO→tint la vida i RElo que ens donarà.

SOLJunts arREribarem més DOlluny, seRErem es foc
i es SOLfum, o el REque tu vulguis, LAmperò DOsempre
SOLjunts arREribarem més DOlluny, seRErem es foc
i es SOLfum, o el REque tu vulguis, peLAmrò semDOpre junts.

SOL RE DO RE SOL RE LAm DO x2
SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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