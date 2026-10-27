Intro:
SOL RE DO RE SOL RE LAm DO x2 SOLUn casteller tot sol no REfa castell,
u
LAmna flor de clavell no DOfa ramell, mai ho farà. SOLUn mariner somia es REseu vaixell,
i
LAmes cel o DObert vol un ocell. LAmEs desig, es senti DOment, és evident. LAm→És s’es DO→tiu d’una can REçó que canta el vent. SOLJunts ar REribarem més DOlluny, se RErem es foc
i es
SOLfum, o el REque tu vulguis, LAmperò DOsempre SOLjunts ar REribarem més DOlluny, se RErem es foc
i es
SOLfum, o el REque tu vulguis, pe LAmrò sem DOpre junts. SOL RE DO RE SOL RE LAm DO x2 SOLUn dia es fa de sol i RElluna, LAmpensa en el símbol del yin- DOyang. SOLI amb ses dos cares d’un disc de REvinil, LAmes nostro món és terra i DOmar. LAmI és que som tan dife DOrents i tan iguals, LAm→compar DO→tint la vida i RElo que ens donarà. SOLJunts ar REribarem més DOlluny, se RErem es foc
i es
SOLfum, o el REque tu vulguis, LAmperò DOsempre SOLjunts ar REribarem més DOlluny, se RErem es foc
i es
SOLfum, o el REque tu vulguis, pe LAmrò sem DOpre junts. SOL RE DO RE SOL RE LAm DO x2 SOL
u
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i es
i es
i es
i es