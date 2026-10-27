Kilombo ft. Gerard Quintana (Acords)

Kilombo, kilombo, kilombo, kilombo

Acords Acords
Kabul Babà
kabul baba club
kabul baba club
FAKilomSI♭bo, kilombo, kiFAlombo, kilombo.

DO FA DO FA
DO FA DO FA

DOUn riure de FAfang
m'inspira DOla teva miraFAda,
DOuna cara d'omFAbres,
DOperò amb llum caFAmuflada,
DOuna estranya adFAdicció
DOcap al teu cos, FA
DOun aire que m'emFAporta
DOcap a un lluny raFAcó, on...

FADibuiSI♭xava sempre el maFAteix horitzó,
una SI♭paleta plena d'il·FAlusions.
No SI♭tot és blanc o neFAgre, sempre es pot mesclar,
canviar el SI♭color d'un món que FAestà sense pintar.

DOUna cara trista, FA
amb dues mitDOges lluFAnes,
DOuna boca tendra FA
que no sap DObesar, FA
uDOna màgia FAnegra, oculta,
em roDOba el FAcor,
un aire que DOm'emporFAta
cap a un DOlluny raFAcó, on...

SI♭Nines que riFAuen,
amb els caDObells clars,
SI♭juguen a viuFAre,
descoDObrint-ho REmtot,
SI♭notes de viFAdre
aposDOtant amb el REmsilenci,
SI♭cançons d'anys
que van DOpassar.

FADibuiSI♭xava sempre el maFAteix horitzó,
una SI♭paleta plena d'il·FAlusions.
No SI♭tot és blanc o neFAgre, sempre es pot mesclar,
canviar el SI♭color d'un món que FAestà sense pintar.

DO FA DO FA
DO FA DO FA
DO FA DO REm
DO FA DO REm

SI♭Nines que riFAuen,
amb els caDObells clars,
SI♭juguen a viuFAre,
descoDObrint-ho REmtot,
SI♭notes de viFAdre
aposDOtant amb el REmsilenci,
SI♭cançons d'anys
que van DOpassar.

FADibuiSI♭xava sempre el maFAteix horitzó,
una SI♭paleta plena d'il·FAlusions.
No SI♭tot és blanc o neFAgre, sempre es pot mesclar,
canviar el SI♭color d'un món que FAestà sense pintar.

DO SI♭

FAKilomSI♭bo, kilombo, kiFAlombo, kilombo,
kilomSI♭bo, kilombo, kiFAlombo, kilombo,
kilomSI♭bo, kilombo, kiFAlombo, kilombo.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi