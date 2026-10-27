DOUn riure de FAfang m'inspira DOla teva miraFAda, DOuna cara d'omFAbres, DOperò amb llum caFAmuflada, DOuna estranya adFAdicció DOcap al teu cos, FA DOun aire que m'emFAporta DOcap a un lluny raFAcó, on...
FADibuiSI♭xava sempre el maFAteix horitzó, una SI♭paleta plena d'il·FAlusions. No SI♭tot és blanc o neFAgre, sempre es pot mesclar, canviar el SI♭color d'un món que FAestà sense pintar.
DOUna cara trista, FA amb dues mitDOges lluFAnes, DOuna boca tendra FA que no sap DObesar, FA uDOna màgia FAnegra, oculta, em roDOba el FAcor, un aire que DOm'emporFAta cap a un DOlluny raFAcó, on...
SI♭Nines que riFAuen, amb els caDObells clars, SI♭juguen a viuFAre, descoDObrint-ho REmtot, SI♭notes de viFAdre aposDOtant amb el REmsilenci, SI♭cançons d'anys que van DOpassar.
FADibuiSI♭xava sempre el maFAteix horitzó, una SI♭paleta plena d'il·FAlusions. No SI♭tot és blanc o neFAgre, sempre es pot mesclar, canviar el SI♭color d'un món que FAestà sense pintar.
DOFADOFA DOFADOFA DOFADOREm DOFADOREm
SI♭Nines que riFAuen, amb els caDObells clars, SI♭juguen a viuFAre, descoDObrint-ho REmtot, SI♭notes de viFAdre aposDOtant amb el REmsilenci, SI♭cançons d'anys que van DOpassar.
FADibuiSI♭xava sempre el maFAteix horitzó, una SI♭paleta plena d'il·FAlusions. No SI♭tot és blanc o neFAgre, sempre es pot mesclar, canviar el SI♭color d'un món que FAestà sense pintar.