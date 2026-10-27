SOL#Un RE#bon dia o potser una nit, LA#mprop FAdel mar jo m'havia adormit DO#quan, de cop, el SOL#cel s'omple de llum FA#i un FAocell negre surt sense venir d'enlloc.
LA#LenFAtament, les ales bategant, DOmlenSOLtament, ell anava girant RE#prop LA#de mi, el batec s'acabà SOL#i, SOLcom caigut del cel, l'ocell es va aturar.
DOEls SOLulls eren de color rubí REmi LAles plomes de color de nit, FAi DOal seu front, mil raigs de to suau, LA#l'oLAcell, rei coronat, portava un diamant blau.
REAmb LAel bec la cara em va tocar, MImel SIseu coll em vaig trobar a la mà. SOLFou REllavors que jo vaig saber qui, DOiSImatge del passat, volia tornar amb mi.
DOBon SOLocell, porta'm amb tu al país REmd'alLAtres temps, sigues el meu amic, FAcom DOabans, en somnis clars d'infant, LA#esLAtels i més estels collirem tremolant.
RECom LAabans, en somnis clars d'infant, MImcom SIabans, damunt d'un núvol blanc, SOLcom REabans, tu i jo el sol encendrem DOi a SIl'illa del record la pluja llançarem.
MIL'oSIcell negre tombà els ulls al sol, FA#mcap DO#al cel tot d'una emprengué el vol. RE#Un bon dia o potser una nit, MIprop SIdel mar jo m'havia adormit FA#mquan, DO#de cop, el cel s'omple de llum RE#i un ocell negre surt sense venir d'enlloc.
LA#LenFAtament, les ales bategant, DOmlenSOLtament, ell anava girant RE#prop LA#de mi, el batec s'acabà SOL#i, SOLcom caigut del cel, l'ocell es va aturar.