L'àguila negra (Acords)

Un bon dia o potser una nit

Acords Acords
Maria del Mar Bonet
maria del mar bonet l aguila negra
maria del mar bonet l aguila negra
SOL#Un RE#bon dia o potser una nit,
LA#mprop FAdel mar jo m'havia adormit
DO#quan, de cop, el SOL#cel s'omple de llum
FA#i un FAocell negre surt sense venir d'enlloc.

LA#LenFAtament, les ales bategant,
DOmlenSOLtament, ell anava girant
RE#prop LA#de mi, el batec s'acabà
SOL#i, SOLcom caigut del cel, l'ocell es va aturar.

DOEls SOLulls eren de color rubí
REmi LAles plomes de color de nit,
FAi DOal seu front, mil raigs de to suau,
LA#l'oLAcell, rei coronat, portava un diamant blau.

REAmb LAel bec la cara em va tocar,
MImel SIseu coll em vaig trobar a la mà.
SOLFou REllavors que jo vaig saber qui,
DOiSImatge del passat, volia tornar amb mi.

DOBon SOLocell, porta'm amb tu al país
REmd'alLAtres temps, sigues el meu amic,
FAcom DOabans, en somnis clars d'infant,
LA#esLAtels i més estels collirem tremolant.

RECom LAabans, en somnis clars d'infant,
MImcom SIabans, damunt d'un núvol blanc,
SOLcom REabans, tu i jo el sol encendrem
DOi a SIl'illa del record la pluja llançarem.

MIL'oSIcell negre tombà els ulls al sol,
FA#mcap DO#al cel tot d'una emprengué el vol.
RE#Un bon dia o potser una nit,
MIprop SIdel mar jo m'havia adormit
FA#mquan, DO#de cop, el cel s'omple de llum
RE#i un ocell negre surt sense venir d'enlloc.

LA#LenFAtament, les ales bategant,
DOmlenSOLtament, ell anava girant
RE#prop LA#de mi, el batec s'acabà
SOL#i, SOLcom caigut del cel, l'ocell es va aturar.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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