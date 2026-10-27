LA DO#m SIm7 MI
Ja fa LAdies que no dormo,
porto DO#m7nits que el cap no deixa
de SIm7pensar en MItu.
Ja fa LAmesos que no et sento,
no iDO#m7magino aquesta nova
reSIm7alitat sense MItu.
I tot em SImfrena,
ja no puc parar la MIpena
de pensar que hi ha seFA#m7crets
que és molt millor no descoREbrir.
I jo et diSImria
que somio amb aquell MIdia
en què arribarà una faFA#m7se
que m'apropi més a REtu.
SImPenso en MItu.
LAAra que no et trobo la DO#mmirada,
només penso en que em SIm7truquis una altra vegada,
MItruca'm una altra vegada.
LAQueden els meus somnis a DO#ml'espera
de que et trobi en mig SIm7d'un món que no serà com era,
MIi no vull quedar-me enrere.
LA DO#m SIm7 MI
LAJo, que soc un titeDO#m7llaire,
i no tinc diners per SIm7gaire,
em permeto ser feMIliç.
I vaig LAviatjant per mil balcons
on vaig DO#m7teixint-te les cançons que sé
que SIm7et portaran amb MImi.
I tot em SImfrena,
ja no puc parar la MIpena
de pensar que hi ha seFA#m7crets
que és molt millor no descoREbrir.
I jo et diSImria
que somio amb aquell MIdia
en què arribarà una faFA#m7se
que m'apropi més a REtu.
SImPenso en MItu.
LAAra que no et trobo la DO#mmirada,
només penso en que em SIm7truquis una altra vegada,
MItruca'm una altra vegada.
LAQueden els meus somnis a DO#ml'espera
de que et trobi en mig SIm7d'un món que no serà com era,
MIi no vull quedar-me enrere.
LA DO#m SIm7 MI x2
Ja fa LAdies que no dormo,
porto DO#m7nits que el cap no deixa
de SIm7pensar en MItu.
LAAra que no et trobo la DO#mmirada,
només penso en que em SIm7truquis una altra vegada,
MItruca'm una altra vegada.
LAQueden els meus somnis a DO#ml'espera
de que et trobi en mig SIm7d'un món que no serà com era,
MIi no vull quedar-me enrere.
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