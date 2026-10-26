La cançó està en tonalitat original; si la transposeu quatre semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
SI SOL♭ RE♭ MI♭m
SOL♭sus4 SOL♭
SOL♭sus4 SOL♭
SOL♭sus4 SOL♭
SOL♭sus4 SOL♭
PararàpaRE♭paMI♭mpa,
paraSIrà pa pa SOL♭pa. RE♭ MI♭m
ParaSOL♭ràpaRE♭paMI♭mpa,
paraSIrà pa pa SOL♭pa. RE♭ MI♭m
T’has girat, SOL♭ RE♭
però MI♭msé que SIno pots veuSOL♭re’m. RE♭ MI♭m
Resignat, SOL♭ RE♭
MI♭mfent veure SIque no et SOL♭veig. RE♭
Soc SIl’amic transparent, SOL♭ RE♭ MI♭m
soc l’aSImant que no et toca. SOL♭ RE♭ MI♭m
BarSIrejat amb la gent, asSOL♭segurant-me SIque esSOL♭tàs bé. SI RE♭ SI RE♭
Però mai LA♭mgosaré aproRE♭par-me, només SOL♭viure prop d’on SIvius…
Soc el MI♭mteu guarRE♭dià, per si MI♭mmai prens RE♭mal…
LA♭m RE♭ SOL♭ SI Pararà pa pa pa, pararà pa pa pa
MI♭m RE♭ MI♭m RE♭ pararà pa pa pa, pararà pa pa pa.
Ballo LA♭mal ritme RE♭de les teSOL♭ves pasSIses.
Canto MI♭mel cant RE♭que fa la MI♭mteva RE♭veu.
I els LA♭msemàfors vermells, RE♭mentre pasSOL♭sen els cotSIxes,
aprofiMI♭mto el moRE♭ment per olorar-MI♭mte els caRE♭bells.
Però mai LA♭mgosaré tocar-RE♭te, només SOL♭seure’m prop d’on SIseus…
Deu meMI♭mtres enRE♭llà, sempre MI♭mvigiRE♭lant…
LA♭m RE♭ SOL♭ SI Pararà pa pa pa, pararà pa pa pa
MI♭m RE♭ MI♭m RE♭ pararà pa pa pa, pararà pa pa pa.
Molts estranys LA♭mpodran tocar-te RE♭i viure semSOL♭pre al teu cosSItat,
però MI♭mjo, d’aRE♭magat, t’estaMI♭mré miRE♭rant…
SOL♭Cada cop que miro MI♭mde reüll, SOL♭sé perfectament on MI♭mpares…
SOL♭Sé que és una MI♭mbogeria, però ja és LA♭mpart de RE♭mi…
SOL♭ MI♭m SOL♭ MI♭m Pararà pa pa pa, pararà pa pa pa
SOL♭ MI♭m LA♭m RE♭ pararà pa pa pa, pararà pa pa pa
SOL♭ MI♭m SOL♭ MI♭m pararà pa pa pa, pararà pa pa pa
SOL♭ MI♭m LA♭m RE♭ pararà pa pa pa, pararà pa pa pa.
LA♭m RE♭ SOL♭ SI Pararà pa pa pa, pararà pa pa pa
MI♭m RE♭ MI♭m RE♭ pararà pa pa pa, pararà pa pa pa.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.