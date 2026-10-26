MImSento algú ploSImrant al meu cosDOtat, MImmiro al meu voltant SImi no puc veure DOres. MImNàufrag al meu SImmar de llàgriDOmes, MImmiro al meu voltant SImi no puc veure DOres.
SOLCom deia un vell amic, REmels carrers són plens DOi jo encara em sento SIm→sol. LAm SOLCamino sense tenir REmcap lloc on anar, DOdeixo enrere la ciuSIm→tat. LAm
MImEsperant el deDOmà, esMImperant el deDOmà.
MImSImDO
MImSento algú ploSImrant al meu cosDOtat, MImmiro al meu voltant SImi no puc veure DOres. MImNàufrag al meu SImmar de llàgriDOmes, MImmiro al meu voltant SImi no puc veure DOres.
SOLCom deia un vell amic, REmels carrers són plens DOi jo encara em sento SIm→sol. LAm SOLCamino sense tenir REmcap lloc on anar, DOdeixo enrere la ciuSIm→tat. LAm
MImEsperant el deDOmà, esMImperant el deDOmà.
MImSImDO x4
SOLEstic sol i espanLAmtat, busco algú al meu cosDOtat, llançat al mig de la ciuSOLtat. Vull que vinguis tu demà; aiLAmxí ens podràs abraçar i esDOtarem junts sota la pluSOLja. Estic sol i espanLAmtat, busco algú al meu cosDOtat, llançat al mig de la ciuSOLtat. Vull que vinguis tu demà; aiLAmxí ens podràs abraçar i esDOtarem junts sota la pluSOLja.