L'amic (Acords)

Sento algú plorant al meu costat

Acords Acords
Gossos
gossos directament
gossos directament
MImSento algú ploSImrant al meu cosDOtat,
MImmiro al meu voltant SImi no puc veure DOres.
MImNàufrag al meu SImmar de llàgriDOmes,
MImmiro al meu voltant SImi no puc veure DOres.

SOLCom deia un vell amic, REmels carrers són plens
DOi jo encara em sento SIm→sol. LAm
SOLCamino sense tenir REmcap lloc on anar,
DOdeixo enrere la ciuSIm→tat. LAm

MImEsperant el deDOmà, esMImperant el deDOmà.

MIm SIm DO

MImSento algú ploSImrant al meu cosDOtat,
MImmiro al meu voltant SImi no puc veure DOres.
MImNàufrag al meu SImmar de llàgriDOmes,
MImmiro al meu voltant SImi no puc veure DOres.

SOLCom deia un vell amic, REmels carrers són plens
DOi jo encara em sento SIm→sol. LAm
SOLCamino sense tenir REmcap lloc on anar,
DOdeixo enrere la ciuSIm→tat. LAm

MImEsperant el deDOmà, esMImperant el deDOmà.

MIm SIm DO x4

SOLEstic sol i espanLAmtat, busco algú
al meu cosDOtat, llançat al mig de la ciuSOLtat.
Vull que vinguis tu demà; aiLAmxí ens podràs abraçar
i esDOtarem junts sota la pluSOLja.
Estic sol i espanLAmtat, busco algú
al meu cosDOtat, llançat al mig de la ciuSOLtat.
Vull que vinguis tu demà; aiLAmxí ens podràs abraçar
i esDOtarem junts sota la pluSOLja.

MImEsperant el deDOmà, esMImperant el deDOmà.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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