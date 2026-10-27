LAm
L'amo de MISon CaraLAmbassa,
l'amo de SOLSon CaraLAmbassa
diu que en SOLsap molt FAde neMIdar,
DOi un dia el SOL7varen troDObar
anegat dins una SOLbassa.
FAI un dia el MIvaren troLAmbar
aneSOLgat dins FAuna MIbassa.
LAm MI LAm MI
LAm SOL MI LAm SOL MI
LAmDalt sa munMItanya més LAmalta,
dalt sa munSOLtanya més LAmalta
hi ha un SOLromaFAní floMIrit,
DOi a les SOL7dotze de sa DOnit
hi ha un rossinyol que SOLcanta.
FAI a les dotMIze de sa LAmnit
hi ha un SOLrossiFAnyol que MIcanta.
LAm SOL MI LAm SOL MI
LAmSa darrera i MIno en cant LAmmés,
sa darrera i SOLno en cant LAmmés,
sa SOLdarrera i FAno en cant MId'altra.
DOPerdonau-SOL7me, cavaDOllers,
si he comès alguna SOLfalta.
FAPerdonau-me, MIcavaLAmllers,
si he coSOLmès alFAguna MIfalta.
LAm SOL MI LAm SOL MI
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