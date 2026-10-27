SOLUna nit la boira arribà a la vall DOsoterrant les muntanyes i esgléREsies. SOLVa ser quan de sobte el poble es va adonar que enDOtre ells ja no es podien veure. RE
DOQue el calor es feia MIminsuportable LAm DOi cap pudor poMImdia fer-los nosa, LAm es van traure els vesREtits. SOLRE
SOLVan eixir sentint-se molt SOLmés vius que mai, DOdesitjant trobar-se uns als altres. RE SOLA tot arreu bramaven SOLllits de llibertat DOperquè l’amor omplia l’atmosfera, RE DOi al camí tamMImbé era la porteLAmra DOque reclamaMImva feta una fera, LAm convidant als seus REpits. DOREDO
SOLPoc a poc es va SImjuntar més perSOLsonal DOque volia gaudir de la gran festa. RE SOLCom que tots els cotxes eren aparcats, DOho van fer enmig la carreMImtera. RE DOCrits, gemecs, riMImses, batecs i palLAmmes DOdescobriren MImles virtuts del tacLAmte i els tresors de la REcarn. DOREDO
SOLI així tots els llavis es van enjuntar DOi els clatells, les galtes de les natSOLges, RE SOLi el perfum de tots els cosos extasiats DOesclatant un col·lectiu orgasMImme RE DOi tot era una MImgran meravella, LAm DOtambé mascle amb masMImcle i femella amb femella, LAm tots semblants al déu REPan. DOREDO
SOLFins que un matí la trista ràdio va anunciar DOque la boira afrodisíaca se n’anaREva SOLa buscar d’algun lloc més necessitat, DOdeixant-vos allà a mitat faena. RE
DOPerò fent servir l’anMImtiga intel·ligència LAm DOper gaudir d’un miMImllor estat de consciènLAmcia, es van fer saltar els ulls, REDORE es van fer saltar els ulls. DORE SOLBona nit, amor meu! L’amor és LAmcec! SOLRESOL DOXasssss! SOLLAmRESOL