L'amor és cec (Acords)

Una nit la boira arribà a la vall

Acords Acords
Arthur Caravan
arthur caravan arthur caravan
arthur caravan arthur caravan
SOL DO SOL RE

SOLUna nit la boira arribà a la vall
DOsoterrant les muntanyes i esgléREsies.
SOLVa ser quan de sobte el poble es va adonar
que enDOtre ells ja no es podien veure. RE

DOQue el calor es feia MIminsuportable LAm
DOi cap pudor poMImdia fer-los nosa, LAm
es van traure els vesREtits. SOL RE

SOLVan eixir sentint-se molt
SOLmés vius que mai,
DOdesitjant trobar-se uns als altres. RE
SOLA tot arreu bramaven
SOLllits de llibertat
DOperquè l’amor omplia l’atmosfera, RE
DOi al camí tamMImbé era la porteLAmra
DOque reclamaMImva feta una fera, LAm
convidant als seus REpits. DO RE DO

SOLPoc a poc es va SImjuntar més perSOLsonal
DOque volia gaudir de la gran festa. RE
SOLCom que tots els cotxes eren aparcats,
DOho van fer enmig la carreMImtera. RE
DOCrits, gemecs, riMImses, batecs i palLAmmes
DOdescobriren MImles virtuts del tacLAmte i
els tresors de la REcarn. DO RE DO

SOLI així tots els llavis es van enjuntar
DOi els clatells, les galtes de les natSOLges, RE
SOLi el perfum de tots els cosos extasiats
DOesclatant un col·lectiu orgasMImme RE
DOi tot era una MImgran meravella, LAm
DOtambé mascle amb masMImcle i femella amb femella, LAm
tots semblants al déu REPan. DO RE DO

SOLFins que un matí la trista ràdio va anunciar
DOque la boira afrodisíaca se n’anaREva
SOLa buscar d’algun lloc més necessitat,
DOdeixant-vos allà a mitat faena. RE

DOPerò fent servir l’anMImtiga intel·ligència LAm
DOper gaudir d’un miMImllor estat de consciènLAmcia,
es van fer saltar els ulls, RE DO RE
es van fer saltar els ulls. DO RE
SOLBona nit, amor meu!
L’amor és LAmcec! SOL RE SOL
DOXasssss! SOL LAm RE SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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