L'amor és Déu en barca (Acords)

D'acord, no ens entenem

Acords Acords
Miquel Gil

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

Intro: SIm LA/RE

SImD'acord, no ens enteLA/REnem,
ni ens sabem estiSImmar.
D'acord, no ens enteLA/REnem,
ni ens sabem estiSImmar.
La por, si l'aproLAfites,
es torna ceriMImònia.
SImLa por, si l'aproLAfites…
La por, si l'aprofiSImtes…

La carta que ara LA/REve
ja la'n puc destaSImpar.
La carta que ara LA/REve
ja la'n puc destaSImpar.
L'amor és riLAtual,
el ritual és MIla vida,
SImla vida, anar LAtirant.
La vida, anar tiSImrant.

La vida, anar tiRE/LArant.
SImL'amor és pa amb formatRE/LAge.
SImLa vida, anar tiRE/LArant.
SImL'amor és pa amb formatRE/LAge.
El pa amb formatge és LAvida,
la vida, anar MIpaint.
SImL'amor és Déu en SOLbarca.
SImL'amor és Déu en LA/REbarca.
SImL'amor és Déu en barRE/LAca,
la vida és un naufraFA#mgi
en un got de vi LAblanc,
SIml'amor és caure al SOLtoll,
SIml'amor és caure al SOLtoll,
LA/REi trobar-hi l'aSImmor.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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