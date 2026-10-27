La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
Intro:
SIm LA/ RE SImD'acord, no ens ente LA/ REnem,
ni ens sabem esti
SImmar.
D'acord, no ens ente
LA/ REnem,
ni ens sabem esti
SImmar.
La por, si l'apro
LAfites,
es torna ceri
MImònia. SImLa por, si l'apro LAfites…
La por, si l'aprofi
SImtes…
La carta que ara
LA/ REve
ja la'n puc desta
SImpar.
La carta que ara
LA/ REve
ja la'n puc desta
SImpar.
L'amor és ri
LAtual,
el ritual és
MIla vida, SImla vida, anar LAtirant.
La vida, anar ti
SImrant.
La vida, anar ti
RE/ LArant. SImL'amor és pa amb format RE/ LAge. SImLa vida, anar ti RE/ LArant. SImL'amor és pa amb format RE/ LAge.
El pa amb formatge és
LAvida,
la vida, anar
MIpaint. SImL'amor és Déu en SOLbarca. SImL'amor és Déu en LA/ REbarca. SImL'amor és Déu en bar RE/ LAca,
la vida és un naufra
FA#mgi
en un got de vi
LAblanc, SIml'amor és caure al SOLtoll, SIml'amor és caure al SOLtoll, LA/ REi trobar-hi l'a SImmor.
ni ens sabem esti
D'acord, no ens ente
ni ens sabem esti
La por, si l'apro
es torna ceri
La por, si l'aprofi
La carta que ara
ja la'n puc desta
La carta que ara
ja la'n puc desta
L'amor és ri
el ritual és
La vida, anar ti
La vida, anar ti
El pa amb formatge és
la vida, anar
la vida és un naufra
en un got de vi