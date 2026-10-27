L’amor és un amic (Acords)

Ell l'ha citat a un restaurant de Ciutat Vella

Acords Acords
Pepet i Marieta
pepet i marieta la sal de la vida
pepet i marieta la sal de la vida
Ell l'ha ciMItat a un restaurant de Ciutat SOL#mVella,
s'ha empolaiMInat en lo millor tratge SOL#mque té,
s'ha posat LAmun clavell a la solapa
i ara l'esMIpera fent un caSIfè.

MI→ SOL#→ LA→ LAm x3
MI→ SOL# LA

Ella, com MIsempre, arriba tard, mig col·SOL#mlocada
en lo seu MIlook de gossiflauta atroSOL#mtinat,
li diu: ArLAmnau, diràs que vas de boda
i avui hi ha MIrave aquí al cosSItat.

Però ella no LAsap que ell li vol tirar els MI→trasSItos:
se n’ha canLAsat de ser el seu confiMI→SIdent;
s'ha d'arrisLAcar, no li queden més DO#mnassos
si vol que FA#sigue la mamà dels seus xiSIquets.

L'amor és MIun amic DO#m→que un dia se SI→cola al teu MIllit
i es DO#m→tira de SI→cap, enceDO#m→nent lo FA#→foc del LA→teu deSIsig
mentre DO#m→t'alça els FA#→baixos LA→del vesSItit.
L'amor és MIun amic DO#m→que un dia se SI→cola al teu MIllit
i es DO#m→tira de SI→cap, enceDO#m→nent lo FA#→foc del LA→teu deSIsig
mentre DO#m→t'alça els FA#→baixos LA→del vesSItit.

MI DO#m→ SI→ MI DO#m→ SI x2
MI SOL#m MI SOL#m

Al segon MIplat ell porta un pet que no s'aSOL#mguanta,
no veu moMIment de revelar-li lo seSOL#mcret,
però qui es conLAmfessa a una tia mentre explica
que ara maMIteix se'n tira a SItres.

I a la fi MIel tio es decidix i alça la SOL#mcopa.
Li diu: MerMIcè, ja no puc més, ho has de saSOL#mber:
t'estimo més LAmque un esquimal la seua sopa.
Voldries ser MIla meua muSIller?

I la MerLAcè, que allò no s'ho espeMI→raSIva,
corrents se LAllança als braços de l'ArMI→SInau,
que ella tamLAbé n'estava enamoDO#mrada,
però no FA#volia només ser un SIclau.

L'amor és MIun amic DO#m→que un dia se SI→cola al teu MIllit
i es DO#m→tira de SI→cap, enceDO#m→nent lo FA#→foc del LA→teu deSIsig
mentre DO#m→t'alça els FA#→baixos LA→del vesSItit.
L'amor és MIun amic DO#m→que un dia se SI→cola al teu MIllit
i es DO#m→tira de SI→cap, enceDO#m→nent lo FA#→foc del LA→teu deSIsig
mentre DO#m→t'alça els FA#→baixos LA→del vesSItit.

MI→ SOL#→ LA→ LAm x3

L'amor és MIun amic LA→ SI
que es cola MIdins del llit; LA→ SI
l'amor és MIun amic: LA→ SI
encén un LAfoc dins del teu SIpit.

MI LA→ SI x4
MI

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