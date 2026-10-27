Ell l'ha ci
MItat a un restaurant de Ciutat SOL#mVella,
s'ha empolai
MInat en lo millor tratge SOL#mque té,
s'ha posat
LAmun clavell a la solapa
i ara l'es
MIpera fent un ca SIfè. MI→ SOL#→ LA→ LAm x3 MI→ SOL# LA
Ella, com
MIsempre, arriba tard, mig col· SOL#mlocada
en lo seu
MIlook de gossiflauta atro SOL#mtinat,
li diu: Ar
LAmnau, diràs que vas de boda
i avui hi ha
MIrave aquí al cos SItat.
Però ella no
LAsap que ell li vol tirar els MI→tras SItos:
se n’ha can
LAsat de ser el seu confi MI→ SIdent;
s'ha d'arris
LAcar, no li queden més DO#mnassos
si vol que
FA#sigue la mamà dels seus xi SIquets.
L'amor és
MIun amic DO#m→que un dia se SI→cola al teu MIllit
i es
DO#m→tira de SI→cap, ence DO#m→nent lo FA#→foc del LA→teu de SIsig
mentre
DO#m→t'alça els FA#→baixos LA→del ves SItit.
L'amor és
MIun amic DO#m→que un dia se SI→cola al teu MIllit
i es
DO#m→tira de SI→cap, ence DO#m→nent lo FA#→foc del LA→teu de SIsig
mentre
DO#m→t'alça els FA#→baixos LA→del ves SItit. MI DO#m→ SI→ MI DO#m→ SI x2 MI SOL#m MI SOL#m
Al segon
MIplat ell porta un pet que no s'a SOL#mguanta,
no veu mo
MIment de revelar-li lo se SOL#mcret,
però qui es con
LAmfessa a una tia mentre explica
que ara ma
MIteix se'n tira a SItres.
I a la fi
MIel tio es decidix i alça la SOL#mcopa.
Li diu: Mer
MIcè, ja no puc més, ho has de sa SOL#mber:
t'estimo més
LAmque un esquimal la seua sopa.
Voldries ser
MIla meua mu SIller?
I la Mer
LAcè, que allò no s'ho espe MI→ra SIva,
corrents se
LAllança als braços de l'Ar MI→ SInau,
que ella tam
LAbé n'estava enamo DO#mrada,
però no
FA#volia només ser un SIclau.
L'amor és
MIun amic DO#m→que un dia se SI→cola al teu MIllit
i es
DO#m→tira de SI→cap, ence DO#m→nent lo FA#→foc del LA→teu de SIsig
mentre
DO#m→t'alça els FA#→baixos LA→del ves SItit.
L'amor és
MIun amic DO#m→que un dia se SI→cola al teu MIllit
i es
DO#m→tira de SI→cap, ence DO#m→nent lo FA#→foc del LA→teu de SIsig
mentre
DO#m→t'alça els FA#→baixos LA→del ves SItit. MI→ SOL#→ LA→ LAm x3
L'amor és
MIun amic LA→ SI
que es cola
MIdins del llit; LA→ SI
l'amor és
MIun amic: LA→ SI
encén un
LAfoc dins del teu SIpit. MI LA→ SI x4 MI
s'ha empolai
s'ha posat
i ara l'es
Ella, com
en lo seu
li diu: Ar
i avui hi ha
Però ella no
se n’ha can
s'ha d'arris
si vol que
L'amor és
i es
mentre
L'amor és
i es
mentre
Al segon
no veu mo
però qui es con
que ara ma
I a la fi
Li diu: Mer
t'estimo més
Voldries ser
I la Mer
corrents se
que ella tam
però no
L'amor és
i es
mentre
L'amor és
i es
mentre
L'amor és
que es cola
l'amor és
encén un