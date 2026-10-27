MIAmb tu vaig somSIniar, no sé com va DO#manar, però em vaig desperSItar amb el teu LAnom al MIcap.
DesconcerSItat i desoriDO#mentat, com si acabessis SIde ser al LAmeu cosMItat.
SILAMISILAMI
Si et tinc al daSIvant, no et puc ni DO#mmirar, no vull que se’m SInoti, no ho LApuc controMIlar. Tinc por d’expliSIcar el que em passa pel DO#mcap, no vull que FA#pensis que esLAtic ben penMIjat.
Que l’aLAmor no té SIcap ni MIpeus i transLAforma tot SIel que MIveus. Fa que el LAcorSIbaSOL#tegui tan LAfort, que el meu pit es SIqueda peMItit.
SILAMISILAMI
Tinc viu el reSIcord d’aquell somni esDO#mtrany, el sento més SIfort que si LAfos MIreal. Però faig com si SIres, em faig el disDO#mtret, no fos que es noFA#tés que esLAtic toMIcat.
Que l’aLAmor no té SIcap ni MIpeus i transLAforma tot SIel que MIveus. Fa que el LAcorSIbaSOL#tegui tan LAfort, que el meu pit es SIqueda peMItit.
SILAMISILASOL#
Tard o d’hora he de DO#perdre la por SOL#i fer front a aquesta DO#situació. FA#Dir-te que em moro SOL#per ser a prop teu, FA#sense por que se’m FAtrenqui la veu.
Que l’aLA#mor no té DOcap ni FApeus i transLA#forma tot DOel que FAveus. Fa que el LA#corDObaLAtegui tan LA#fort, que el meu pit es DOqueda peFAtit. Que l’aLA#mor no té DOcap ni FApeus i transLA#forma tot DOel que FAveus. Fa que el LA#corDObaLAtegui tan LA#fort, que el meu pit es DOqueda peFAtit.