L'amor no té cap ni peus (Acords)

Amb tu vaig somniar, no sé com va anar

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MI SI LA MI SI LA x2

MIAmb tu vaig somSIniar, no sé com va DO#manar,
però em vaig desperSItar amb el teu LAnom al MIcap.

DesconcerSItat i desoriDO#mentat,
com si acabessis SIde ser al LAmeu cosMItat.

SI LA MI SI LA MI

Si et tinc al daSIvant, no et puc ni DO#mmirar,
no vull que se’m SInoti, no ho LApuc controMIlar.
Tinc por d’expliSIcar el que em passa pel DO#mcap,
no vull que FA#pensis que esLAtic ben penMIjat.

Que l’aLAmor no té SIcap ni MIpeus
i transLAforma tot SIel que MIveus.
Fa que el LAcorSIbaSOL#tegui tan LAfort,
que el meu pit es SIqueda peMItit.

SI LA MI SI LA MI

Tinc viu el reSIcord d’aquell somni esDO#mtrany,
el sento més SIfort que si LAfos MIreal.
Però faig com si SIres, em faig el disDO#mtret,
no fos que es noFA#tés que esLAtic toMIcat.

Que l’aLAmor no té SIcap ni MIpeus
i transLAforma tot SIel que MIveus.
Fa que el LAcorSIbaSOL#tegui tan LAfort,
que el meu pit es SIqueda peMItit.

SI LA MI SI LA SOL#

Tard o d’hora he de DO#perdre la por
SOL#i fer front a aquesta DO#situació.
FA#Dir-te que em moro SOL#per ser a prop teu,
FA#sense por que se’m FAtrenqui la veu.

Que l’aLA#mor no té DOcap ni FApeus
i transLA#forma tot DOel que FAveus.
Fa que el LA#corDObaLAtegui tan LA#fort,
que el meu pit es DOqueda peFAtit.
Que l’aLA#mor no té DOcap ni FApeus
i transLA#forma tot DOel que FAveus.
Fa que el LA#corDObaLAtegui tan LA#fort,
que el meu pit es DOqueda peFAtit.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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