SOL FA DO SOL
FA DO SOL
SOLEres en un camp florit,
FAmargarites DOi roseSOLlles.
DOReposaves ben tranquil,
als FApeus de la DOgran figueSOLra.
DOT'has quedat embadalit
amb la SOLboca tan oberREta
DOque t'ha sortit l'esperit,
i et REdeien les orenetes.
DOPiu REpiu SOLpiu!
DOSi has perREdut l'aSOLnimeta,
DOPiu REpiu LA#piu! DO
SOLPer què seREgueixes SOLviu?
FA DO SOL
FA DO SOL
SOLUn sospir t'ho ha canviat tot,
s'ha alFAçat ben de DOcop i volSOLta.
DOHas volgut trobar consol,
però a FAmissa et DOtanquen la SOLporta.
DOA la casa del Senyor,
de la SOLcampana de les REhores,
DOdes d'un niu fet de cotó,
ara et REcanten les cigonyes.
DOPiu REpiu SOLpiu!
DOSi has perREdut l'aSOLnimeta,
DOPiu REpiu LA#piu! DO
SOLPer què seREgueixes SOLviu?
FA DO SOL
FA DO SOL
SOLEt seguien a distància
quan coFAmençava DOa ser SOLfosc.
DOQuè li haurà fet a l'ànima
perFAquè li DOdeixi el SOLcos?
DOUns núvols esmicolaven
els darSOLrers rajos de REsol
DOi sobre els xiprers cantaven,
les REurraques i els voltors.
DOPiu REpiu SOLpiu!
DOSi has perREdut l'aSOLnimeta,
DOPiu REpiu LA#piu! DO
SOLPer què seREgueixes SOLviu? LA#
Per DOquè segueiRExes SOLviu? LA#
DiDOga'm per què RE
seSOLgueixes viu?
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