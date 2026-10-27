L'animeta (Acords)

Eres en un camp florit

Acords Acords
La Ludwig Band
SOL FA DO SOL
FA DO SOL

SOLEres en un camp florit,
FAmargarites DOi roseSOLlles.

DOReposaves ben tranquil,
als FApeus de la DOgran figueSOLra.
DOT'has quedat embadalit
amb la SOLboca tan oberREta
DOque t'ha sortit l'esperit,
i et REdeien les orenetes.

DOPiu REpiu SOLpiu!
DOSi has perREdut l'aSOLnimeta,
DOPiu REpiu LA#piu! DO
SOLPer què seREgueixes SOLviu?

FA DO SOL
FA DO SOL

SOLUn sospir t'ho ha canviat tot,
s'ha alFAçat ben de DOcop i volSOLta.

DOHas volgut trobar consol,
però a FAmissa et DOtanquen la SOLporta.
DOA la casa del Senyor,
de la SOLcampana de les REhores,
DOdes d'un niu fet de cotó,
ara et REcanten les cigonyes.

DOPiu REpiu SOLpiu!
DOSi has perREdut l'aSOLnimeta,
DOPiu REpiu LA#piu! DO
SOLPer què seREgueixes SOLviu?

FA DO SOL
FA DO SOL

SOLEt seguien a distància
quan coFAmençava DOa ser SOLfosc.

DOQuè li haurà fet a l'ànima
perFAquè li DOdeixi el SOLcos?
DOUns núvols esmicolaven
els darSOLrers rajos de REsol
DOi sobre els xiprers cantaven,
les REurraques i els voltors.

DOPiu REpiu SOLpiu!
DOSi has perREdut l'aSOLnimeta,
DOPiu REpiu LA#piu! DO
SOLPer què seREgueixes SOLviu? LA#
Per DOquè segueiRExes SOLviu? LA#
DiDOga'm per què RE
seSOLgueixes viu?

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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