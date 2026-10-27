L'arbre del demà (Acords)

En una taverna del casc antic del poble

Acords Acords
Cesk Freixas
cesk freixas protesta
cesk freixas protesta
LA♭En una taMI♭verna del SI♭casc antic del DOmpoble,
LA♭veiem passar la MI♭nit entre SI♭les dents del PedraDOmforca.
LA♭La vida és un MI♭glop i, com SI♭el te, pot semblar DOmamarg.
LA♭Avui bevem a MI♭poc a poc, SI♭no ens ofeguen DOmels anys.

LA♭ MI♭ SI♭ DOm

LA♭Somriu, que estem MI♭vius! I aSI♭juda'm a DOmmirar,
LA♭a entendre aquest MI♭món, que no SI♭em vull sentir DOmestrany.
LA♭Vull desprendre'm de MI♭tot, carSI♭regar al DOmmeu llom
LA♭allò que no peMI♭sa, les ideSI♭es i els DOmdetalls.

LA♭Crido pel baMI♭tec que aquesta SI♭pàtria imDOmplora.
LA♭Plora pel MI♭bressol i el SI♭cant dels qui DOmvindran.
LA♭Arran, com MI♭la sega SI♭d'or dels nosDOmtres camps.
LA♭Dorm i desMI♭perta't molt més SI♭fort.

LA♭ArribaSI♭ran poDOmetes per caSI♭mins sense asLA♭faltar,
al teu MI♭ventre creixerà el fuSI♭tur.
LA♭Podràs toSI♭car DOmels estels i SI♭t'hi voldràs LA♭gronxar;
en peu MI♭de guerra, tancaràs els SI♭ulls.
LA♭Arrelarà a dins SI♭teu l'arbre del demà.

LA♭ SI♭ DOm SI♭ LA♭m MI♭ SI♭ DOm
LA♭ MI♭ SI♭ MI♭ LA♭ MI♭ SI♭

LA♭ MI♭ SI♭ DOm x2

LA♭Vull aprendre de MI♭tu, dels SI♭mapes que hem marDOmcat
LA♭a la nostra pell, MI♭mig SI♭del camp, mig de la DOmmar.
LA♭Com la pedra de MI♭riu, SI♭vaig lent per anar DOmlluny.
LA♭Sigues l'aigua que MI♭m'empeny, siSI♭gues delta, sigues DOmvall.

LA♭Crido pel baMI♭tec que aquesta SI♭pàtria imDOmplora.
LA♭Plora pel MI♭bressol i el SI♭cant dels qui DOmvindran.
LA♭Arran, com MI♭la sega SI♭d'or dels nosDOmtres camps.
LA♭Dorm i desMI♭perta't molt més SI♭fort.

LA♭ArribaSI♭ran poDOmetes per caSI♭mins sense asLA♭faltar,
al teu MI♭ventre creixerà el fuSI♭tur.
LA♭Podràs toSI♭car DOmels estels i SI♭t'hi voldràs LA♭gronxar;
en peu MI♭de guerra, tancaràs els SI♭ulls.
LA♭ArribaSI♭ran poDOmetes per caSI♭mins sense asLA♭faltar,
al teu MI♭ventre creixerà el fuSI♭tur.
LA♭Podràs toSI♭car DOmels estels i SI♭t'hi voldràs LA♭gronxar;
en peu MI♭de guerra, tancaràs els SI♭ulls.

LA♭Arrelarà a dins SI♭teu l'arbre del LA♭demà. MI♭ SI♭ DOm

LA♭ MI♭ SI♭ DOm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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