LA♭En una taMI♭verna del SI♭casc antic del DOmpoble, LA♭veiem passar la MI♭nit entre SI♭les dents del PedraDOmforca. LA♭La vida és un MI♭glop i, com SI♭el te, pot semblar DOmamarg. LA♭Avui bevem a MI♭poc a poc, SI♭no ens ofeguen DOmels anys.
LA♭MI♭SI♭DOm
LA♭Somriu, que estem MI♭vius! I aSI♭juda'm a DOmmirar, LA♭a entendre aquest MI♭món, que no SI♭em vull sentir DOmestrany. LA♭Vull desprendre'm de MI♭tot, carSI♭regar al DOmmeu llom LA♭allò que no peMI♭sa, les ideSI♭es i els DOmdetalls.
LA♭Crido pel baMI♭tec que aquesta SI♭pàtria imDOmplora. LA♭Plora pel MI♭bressol i el SI♭cant dels qui DOmvindran. LA♭Arran, com MI♭la sega SI♭d'or dels nosDOmtres camps. LA♭Dorm i desMI♭perta't molt més SI♭fort.
LA♭ArribaSI♭ran poDOmetes per caSI♭mins sense asLA♭faltar, al teu MI♭ventre creixerà el fuSI♭tur. LA♭Podràs toSI♭car DOmels estels i SI♭t'hi voldràs LA♭gronxar; en peu MI♭de guerra, tancaràs els SI♭ulls. LA♭Arrelarà a dins SI♭teu l'arbre del demà.
LA♭SI♭DOmSI♭LA♭mMI♭SI♭DOm LA♭MI♭SI♭MI♭LA♭MI♭SI♭
LA♭MI♭SI♭DOm x2
LA♭Vull aprendre de MI♭tu, dels SI♭mapes que hem marDOmcat LA♭a la nostra pell, MI♭mig SI♭del camp, mig de la DOmmar. LA♭Com la pedra de MI♭riu, SI♭vaig lent per anar DOmlluny. LA♭Sigues l'aigua que MI♭m'empeny, siSI♭gues delta, sigues DOmvall.
LA♭Crido pel baMI♭tec que aquesta SI♭pàtria imDOmplora. LA♭Plora pel MI♭bressol i el SI♭cant dels qui DOmvindran. LA♭Arran, com MI♭la sega SI♭d'or dels nosDOmtres camps. LA♭Dorm i desMI♭perta't molt més SI♭fort.
LA♭ArribaSI♭ran poDOmetes per caSI♭mins sense asLA♭faltar, al teu MI♭ventre creixerà el fuSI♭tur. LA♭Podràs toSI♭car DOmels estels i SI♭t'hi voldràs LA♭gronxar; en peu MI♭de guerra, tancaràs els SI♭ulls. LA♭ArribaSI♭ran poDOmetes per caSI♭mins sense asLA♭faltar, al teu MI♭ventre creixerà el fuSI♭tur. LA♭Podràs toSI♭car DOmels estels i SI♭t'hi voldràs LA♭gronxar; en peu MI♭de guerra, tancaràs els SI♭ulls.
LA♭Arrelarà a dins SI♭teu l'arbre del LA♭demà. MI♭SI♭DOm