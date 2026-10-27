RE#m
LA#mTens un DO#niu d'ocells a FA#dins,
SIcanten als maFA#tins,
SIdiuen DO#que tens el cor RE#mdolç,
que no et marxi SOL#mmai
RE#mla bona DO#intenSIció...
RE#m
LA#mPerquè DO#fas el món miFA#llor,
SIsomriure geneFA#rós,
SIets un DO#arbre ple de RE#mflors,
t'entra llum per SOL#mdins,
RE#mtu em desDO#fàs el SIcos...
LA#Dins l'aire
quan les RE#mmans se't DO#fan coSIloms,
DO#se m'emporten lluny de FA#tot,
FA#/FAse'n van enSIllà
entre el DO#cel i el FA#món.
RE#m
LA#m DO# FA#
SI FA#
SI DO# RE#m
SOL#m
RE#m
LA#mObre els DO#ulls com dos balFA#cons
SIi em diu “T'estimo FA#molt”.
SIEts un DO#arbre ple de RE#mflors,
no tens cap malSOL#mdat...
RE#mNo et vull DO#fer cap SImal,
RE#mno et vull DO#fer cap SImal,
RE#mno et vull DO#fer cap SImal.
LA#No et vull veure
cap més RE#mllàgriDO#ma caSIient.
DO#Vull que tot se't faci FA#clar,
FA#/FAque estiguis SIbé,
no et vull DO#fer cap FA#mal. SI FA#
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