SOLQue podria explicar-me més REbé,
que no em lliga l’abric i el jersei, SOL
que a vegades faig riure de REtant que m’esLApanto.
SOLQue t’estimo del dret i el reREvés,
que he perdut les ulleres al tren, SOL
que si em mires així, vull dues REtasses de LAcaldo.
SOLSegons els estudis d’un senyor molt savi,
MImsom el que estiREmem.
MImTens un bigoSImtet de vi damunt el llaMImvi.
LAPotser és el moment.
SOLQue ja sé que ja tinc una eREdat,
que no dormo i després vaig cansat, SOL
que aquell núvol té forma de REles teves LAcuixes.
SOLQue m’enyoro de llocs on no he esREtat
i de llavis que mai he tastat, SOL
que el que em dones és gairebé REcosa de LAbruixes.
SOLA la ràdio parla un altre economista,
MImdiu que estem foREtuts.
MImAhir vaig somiSImar que em treies a la pisMImta
LAi ballàvem junts.
SImJa s’ha confirSOLmat l’alineaciREó
de l’equip que LAjuga a partir d’aSImra,
hi ha sorpreses SOLi, malgrat lesiREons,
és de LAgala.
SImJa s’ha confirSOLmat l’alineaciREó
de l’equip que LAjuga a partir d’aSImra,
sortirà a l’atac i està SOLformat, finalment, per tu i REjo.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.