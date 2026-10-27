L'arma més forta (Acords)

I és l'aventura d'un nen que va cridant, que sobrevola el pati, va de verd, és Peter Pan

Acords Acords
Els Aritenoides
Intro: MI DO#m LA SI x2

I MIés l'aventura d'un DO#mnen que va cridant, que LAsobrevola el pati, va de SIverd, és Peter Pan.
I MItambé és l'aventura DO#md'en Marc Oliver, que va LAd'un arbre a l'altre mentre es transSIporta en el temps.
Lluny MIal parvulari corren DO#mun grup de guerrers, que LAdefensen la pàtria cada diSIa d'una a tres.
No MIhi ha un nen al cole DO#mque no estigui jugant, LAi que boniques són les aventuSIres de ser un infant!

MINo hi ha LAarma més MIforta que SIla imagiDO#mnació,
que dona màgia a aFA#mquesta escoSIla, a cada raMIcó.
AiLAxí que fem-MIho, iSImagiDO#mnem,
que serem més FA#mfeliços SIque si marMIxem.

MI DO#m LA SI x2

Jo MIsoc en Doraemon i DO#mtinc deu mil invents, la LAporta màgica et transportaSIrà en l'espai i el temps.
AMInem cap a casa, que fan DO#mBola de Drac! Vull veuLAre a en Goku i a en Krilin SIal torneig d'arts marcials.
MaMIma, em vull fer soci, DO#mregala'm el carnet! LAEn Petri i en Tomàtic SIm'esperen al Super3.
I MIés l'hora sagrada, a la DO#mtarda el berenar. LAVeurem totes les sèries i els SIdibuixos que ens han fet grans.

MINo hi ha LAarma més MIforta que SIla imagiDO#mnació,
que dona vida a aFA#mquesta coSIlla, a cada canMIçó.
AiLAxí que fem-MIho, iSImagiDO#mnem,
que serem més FA#mfeliços SIque si marMIxem.

MI DO#m LA SI x2

MI DO#m LA SI x6
MI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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