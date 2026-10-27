Intro:
MI DO#m LA SI x2
I
MIés l'aventura d'un DO#mnen que va cridant, que LAsobrevola el pati, va de SIverd, és Peter Pan.
I
MItambé és l'aventura DO#md'en Marc Oliver, que va LAd'un arbre a l'altre mentre es trans SIporta en el temps.
Lluny
MIal parvulari corren DO#mun grup de guerrers, que LAdefensen la pàtria cada di SIa d'una a tres.
No
MIhi ha un nen al cole DO#mque no estigui jugant, LAi que boniques són les aventu SIres de ser un infant! MINo hi ha LAarma més MIforta que SIla imagi DO#mnació,
que dona màgia a a
FA#mquesta esco SIla, a cada ra MIcó.
Ai
LAxí que fem- MIho, i SImagi DO#mnem,
que serem més
FA#mfeliços SIque si mar MIxem. MI DO#m LA SI x2
Jo
MIsoc en Doraemon i DO#mtinc deu mil invents, la LAporta màgica et transporta SIrà en l'espai i el temps.
A
MInem cap a casa, que fan DO#mBola de Drac! Vull veu LAre a en Goku i a en Krilin SIal torneig d'arts marcials.
Ma
MIma, em vull fer soci, DO#mregala'm el carnet! LAEn Petri i en Tomàtic SIm'esperen al Super3.
I
MIés l'hora sagrada, a la DO#mtarda el berenar. LAVeurem totes les sèries i els SIdibuixos que ens han fet grans. MINo hi ha LAarma més MIforta que SIla imagi DO#mnació,
que dona vida a a
FA#mquesta co SIlla, a cada can MIçó.
Ai
LAxí que fem- MIho, i SImagi DO#mnem,
que serem més
FA#mfeliços SIque si mar MIxem. MI DO#m LA SI x2 MI DO#m LA SI x6 MI
I
I
Lluny
No
que dona màgia a a
Ai
que serem més
Jo
A
Ma
I
que dona vida a a
Ai
que serem més