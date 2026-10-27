LAmUn comentari, un gest, uDOna mirada, SOLunes paraules que no LAmhas pronunciat, com un silenci, com DOalguna cosa esSOLborrada, alguna coLAmsa que t'has inventat. Esclau dels teus penDOsaments, diSOLficultats per esLAmtimar, sempre viatjant en el DOtemps, SOLtens fòbia per aLAmterrar.
FAJa has aconseguit un LAmmón interior, enDOhorabona, SOLsomiador. FAVols escapar de LAmla teua ment, uDOna reixa envolta el teu SOLcap. FAJa has aconseguit que LAmla pell del cos DOsiga la frontera oSOLficial, FAno escaparàs de LAmla teua veu, DOressona constant en la FA7/LAment. LAadd4
SOLLa pau que oblides és LAml'arrel de la virtut, les DOportes obertes al SOLmón. Tindràs vertigen, volLAmdràs abandonar, renàiDOxer et fa tremoSOLlar. Tindràs vertigen, volLAmdràs abandonar, renàiDOxer et fa tremoSOLlar.
FA7/LAEsta nit lluitaràs fins que et LAadd4guanye el combat: la respiLAmraciDOó. SOLLAm
Una carícia, un DOsospir entre rialles, SOLentra la coLAmmoditat. Rodejat de boDOna gent, reSOLflexe que t'has esDOtiFAmat. SOLLAmMI
DONo guardes cap odi als SOLerrors que has comès, MItampoc als que coLAmmetràs. DODesprendre't dels vicis t'ha SOLcostat la mort més MIde tres vegades, LAmsegur. DODesprendre't dels vicis t'ha SOLcostat la mort més MIde tres vegades, LAmsegur.
FA7/LAEl que intentes és viure de LAadd4front: a la reaLAm→MImliLAmtat.