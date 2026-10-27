L'art de coincidir (Acords)

Hi ha cops on les coses van com van

Acords Acords
Roger Padrós
LAHi ha cops on les coses van com REvan,
LAon no té sentit tirar endaREvant.
FA#mHi ha cops on les SImcoses són com LAsón,
a veSImgades DO#mperds el REnord
i a veMIgades ho tens LAtot.

Hi ha cops on senzillament es REperd
LAi fot molta mandra ser vaRElent.
FA#mHi ha cops on les SImcoses són com LAsón,
i SImpots DO#msentir-te REsol,
però MIsempre hi ets a LAtemps.

Que mai ens falti una FA#mcançó,
ni els raREcons del LAcos, on MIsempre ens hem trobat,
FA#mque si et REtinc a LAprop, el MImón pot esperar.
FA#msi deREmà no hi LAsom, les MIcoses no van FA#mbé.
Vull que sàSImpiDO#mgues que ambREtu,
aMIvui soc qui vull LAser.

Hi ha cops on no pots veure el REfinal,
LAi se't fa muntanya cada REpas.
FA#mHi hacops on les SImcoses sónLAcom són,
i SIml'excusa DO#mdel desRE
no et MIfa sentir miLAllor.

Que mai ens falti una FA#mcançó,
ni els raREcons del LAcos, on MIsempre ens hem trobat,
FA#mque si et REtinc a LAprop, el MImón pot esperar.
FA#msi deREmà no hi LAsom, les MIcoses no van FA#mbé.
Vull que sàSImpiDO#mgues que ambREtu,
aMIvui soc qui vull LAser.

RE LA RE

Si en algun moREment
aquest instant s'aLAcaba
isi en algun moMIment
tens por d'haver-te FA#mperdut… MI

Si en algun moREment
perdem l'art de coinciLAdir,
vull que no t'oblidis MImai
de que amb tu jo he estat FA#mfeMIliç.

RE LA MI FA#m→ LA
RE LA MI FA#m→ MI
RE LA MI

Si demà no hi REsom
o les coses no van LAbé,
vull que sàpigues que amb MItu, avui soc qui vull ser.

RE

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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