LAHi ha cops on les coses van com REvan, LAon no té sentit tirar endaREvant. FA#mHi ha cops on les SImcoses són com LAsón, a veSImgades DO#mperds el REnord i a veMIgades ho tens LAtot.
Hi ha cops on senzillament es REperd LAi fot molta mandra ser vaRElent. FA#mHi ha cops on les SImcoses són com LAsón, i SImpots DO#msentir-te REsol, però MIsempre hi ets a LAtemps.
Que mai ens falti una FA#mcançó, ni els raREcons del LAcos, on MIsempre ens hem trobat, FA#mque si et REtinc a LAprop, el MImón pot esperar. FA#msi deREmà no hi LAsom, les MIcoses no van FA#mbé. Vull que sàSImpiDO#mgues que ambREtu, aMIvui soc qui vull LAser.
Hi ha cops on no pots veure el REfinal, LAi se't fa muntanya cada REpas. FA#mHi hacops on les SImcoses sónLAcom són, i SIml'excusa DO#mdel desREtí no et MIfa sentir miLAllor.
Que mai ens falti una FA#mcançó, ni els raREcons del LAcos, on MIsempre ens hem trobat, FA#mque si et REtinc a LAprop, el MImón pot esperar. FA#msi deREmà no hi LAsom, les MIcoses no van FA#mbé. Vull que sàSImpiDO#mgues que ambREtu, aMIvui soc qui vull LAser.
RELARE
Si en algun moREment aquest instant s'aLAcaba isi en algun moMIment tens por d'haver-te FA#mperdut… MI
Si en algun moREment perdem l'art de coinciLAdir, vull que no t'oblidis MImai de que amb tu jo he estat FA#mfeMIliç.
RELAMIFA#m→LA RELAMIFA#m→MI RELAMI
Si demà no hi REsom o les coses no van LAbé, vull que sàpigues que amb MItu, avui soc qui vull ser.