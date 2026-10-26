SOLLluny del DOcel ens hem SOLtrobat
enDOtre els petits peSImcats,
miMImracles de l'atRE→RE7zar.
SOLSom coDOlor d'aigua SOLdel mar,
llaDOvor que creix teSImnaç,
oMImcell volant ben RE→RE7alt.
SOLSense REdubtes, MIml'amor ens DO→fa més RElliures.
SOLSenREse MImfiltres, DO→més REreals.
SOLL'art de REviure prop de SOLtu
és DOcom tornar a l'oSOLrigen
amb DOl'esperit més REpur.
SOLL'art de REviure prop de SOLtu
és DOcreure en l'imposSOLsible
que DOet brilla dins els REulls.
SOL RE SOL DO
SOL DO RE
SOLLlums i DOfocs artifiSOLcials
esDOclaten al volSImtant
del MImmeu cor desboRE→RE7cat.
SOLCom si DOno hi hagués SOLdemà,
les DOnormes han canviSImat,
seMImgons que semblen RE→RE7anys.
SOLSense REdubtes, MIml'amor ens DO→fa més RElliures.
SOLSenREse MImfiltres, DO→més REreals.
SOLL'art de REviure prop de SOLtu
és DOcom tornar a l'oSOLrigen
amb DOl'esperit més REpur.
SOLL'art de REviure prop de SOLtu
és DOcreure en l'imposSOLsible
que DOet brilla dins els REulls.
SOL RE SOL DO
SOL DO RE x2
DOBuscaré aREquest moRE#dim7ment fins que
ja no em MImquedi més DOtemps,
toREta la MImvida. RE
DOT'escriuré el priREmer vers, RE#dim7però el
desenllaç MImserà DOteu,
teREva és la MImvida. RE
SOLL'art de REviure prop de SOLtu
és DOcom tornar a l'oSOLrigen
amb DOl'esperit més REpur.
SOLL'art de REviure prop de SOLtu
és DOcreure en l'imposSOLsible
que DOet brilla dins els REulls.
SOL RE SOL DO
SOL DO RE x2
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.