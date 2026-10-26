SOL Lluny del DO cel ens hem SOL trobat

en DO tre els petits pe SIm cats,

mi MIm racles de l'at RE→ RE7 zar.



SOL Som co DO lor d'aigua SOL del mar,

lla DO vor que creix te SIm naç,

o MIm cell volant ben RE→ RE7 alt.



SOL Sense RE dubtes, MIm l'amor ens DO→ fa més RE lliures.

SOL Sen RE se MIm filtres, DO→ més RE reals.



SOL L'art de RE viure prop de SOL tu

és DO com tornar a l'o SOL rigen

amb DO l'esperit més RE pur.



SOL L'art de RE viure prop de SOL tu

és DO creure en l'impos SOL sible

que DO et brilla dins els RE ulls.



SOL RE SOL DO

SOL DO RE



SOL Llums i DO focs artifi SOL cials

es DO claten al vol SIm tant

del MIm meu cor desbo RE→ RE7 cat.



SOL Com si DO no hi hagués SOL demà,

les DO normes han canvi SIm at,

se MIm gons que semblen RE→ RE7 anys.



SOL Sense RE dubtes, MIm l'amor ens DO→ fa més RE lliures.

SOL Sen RE se MIm filtres, DO→ més RE reals.



SOL L'art de RE viure prop de SOL tu

és DO com tornar a l'o SOL rigen

amb DO l'esperit més RE pur.



SOL L'art de RE viure prop de SOL tu

és DO creure en l'impos SOL sible

que DO et brilla dins els RE ulls.



SOL RE SOL DO

SOL DO RE x2



DO Buscaré a RE quest mo RE#dim7 ment fins que

ja no em MIm quedi més DO temps,

to RE ta la MIm vida. RE



DO T'escriuré el pri RE mer vers, RE#dim7 però el

desenllaç MIm serà DO teu,

te RE va és la MIm vida. RE



SOL L'art de RE viure prop de SOL tu

és DO com tornar a l'o SOL rigen

amb DO l'esperit més RE pur.



SOL L'art de RE viure prop de SOL tu

és DO creure en l'impos SOL sible

que DO et brilla dins els RE ulls.



SOL RE SOL DO

SOL DO RE x2