L'art i la bellesa (Acords)

La bellesa salvarà el món

Acords Acords
Sergi Carbonell
sergi carbonell amorosa bondat
sergi carbonell amorosa bondat
LALa bellesa salvarà el REmón
LAd’aquesta buidor que tot ho buida.
RELa tendresa trobarà el valor
MIper obrir-se REpas entre les LAcendres.

RESi no serveix per sanar, per què?
LASi l’art no t’interpel·la, per què?
RESi no serveix per sacsejar, per què?
MISi no serveix REper salvar-LAme, per què?

RESi no serveix per incomodar, per què?
LASi no t’atravessa com un llamp, per què?
RESi no serveix per transgredir, per què?
MISi no serREveix per salLAvar-te, per què?

RELa bellesa salvarà el món
LAd’aquesta buidor que tot ho buida.
RELa tendresa trobarà el valor
MIper obrir-se REpas entre les LAcendres.

RESi no serveix per mirar, per què?
LASi no t’explota d’emoció, per què?
RESi no emergeix com un mirall, per què?
MISi no serREveix per salvar-LAnos, per què?

RESi no serveix per cridar, per què?
LASi no serveix per transformar, per què?
RESi el buidem de tot allò que és,
MIesdevé tan sols REuna eina per LAal poder.
FAEsdevé tan sols uREmna eina per al LApoder.
FAEsdevé tan sols REuna eina per MIal poder.

RELa bellesa salvarà el món
LAd’aquesta buidor que tot ho buida.
RELa tendresa trobarà el valor
MIper obrir-se REpas entre les LAcendres.

RELa bellesa salvarà el món
LAd’aquesta buidor que tot ho buida.
RELa tendresa trobarà el valor
MIper obrir-se REpas entre les LAcendres.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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