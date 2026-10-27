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L'Empordà se'ns crema ft. Cesk Freixas (Acords)

Volen les cendres, com coloms missatgers

Acords Acords
Miquel Abras
miquel abras cancons de nosaltres i el mon
miquel abras cancons de nosaltres i el mon
SOLVolen les cendres, com coloms missatREgers,
i ens aviDOsen d'un gran REperill. MIm
SOLSento els crits dels arbres lluitant contra el REfoc.
El DOfum ja eREclipsa el MImsol.

DOSe'ns crema. L'Empordà REse'ns crema.
SOLI quan més avança el foc, més REem sento d'aquest lloc,
DOi un instint salvatge REs'apodera del meu cor.
SOLI quan més avança el foc, més REem sento d'aquest lloc,
DOi un instint salvatge REs'apodera del meu cor.

SOLEn un abisme, queden les viREdes
DOal perdre el REseu espai MImirrenunciable.
SOLCom una guerra, es marquen els diREes
DOcontra aquell REcontra qui ens MImhem d'enfrontar.

DOSe'ns crema. L'Empordà REse'ns crema.
SOLI quan més avança el foc, més REem sento d'aquest lloc,
DOi un instint salvatge REs'apodera del meu cor.
SOLI quan més avança el foc, més REem sento d'aquest lloc,
DOi un instint salvatge REs'apodera del meu cor.

SOLPotser no hi ha res més gran
REque transformar aquest sentiment DOde la impotència MIa la solidaritat.
SOLNecessitem tantes mans
REper estendre els punys al cel de la terDOra cremada, on brotaDOmrà un món sencer.

SOLI quan més avança el foc, més REem sento d'aquest lloc,
DOi un instint salvatge REs'apodera del meu cor.
SOLI quan més avança el foc, més REem sento d'aquest lloc,
DOi un instint salvatge REs'apodera del meu cor.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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