SI♭mTinc RE♭la vida molt tristeta
MI♭msense LA♭alegria ni goig,
MI♭mi tant SI♭mse me'n donaria
FAque SI♭mDéu m'enviés la mort.
Quan RE♭jo n'era petiteta,
MI♭men tu LA♭l'amor vaig posar
MI♭mi aSI♭mra no l'en puc entreure
FAni SI♭mamb cadenes del meu cor.
No RE♭em venies a veure,
MI♭mpassaLA♭ves pel meu carrer,
MI♭mi aSI♭mra em vindràs a veure
FAi SI♭mal meu enterro primer.
Quan RE♭sentis tocar campanes,
MI♭maguaiLA♭ta pels carrers
MI♭men voSI♭mrer els llantus dels pares,
FAdels SI♭mpares i germanes també.
Les RE♭germanes aniran negres,
MI♭mpassaLA♭ran pel teu davant,
MI♭mi enSI♭mcara que tu no em vegis,
FAte'n SI♭mfarà una pena gran.
Si RE♭Déu t'envia una filla,
MI♭mpensa-LA♭li posar el meu nom,
MI♭mque quan SI♭mla cridis en ella
FAamb SI♭mmi sempre hi pensaràs.
Quan RE♭em fiquin a la tomba,
MI♭mfixa't LA♭bé on em posaran,
MI♭mperquè SI♭mem vinguis a veure
FAla SI♭mdiada de Tots Sants.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.