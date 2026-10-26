FAQue cadascú sap d’on no DOveu i d’on veu REmmasSI♭sa, que no hi ha mar FAsi no és salada, que no hi ha DOdolç senREmse SI♭amarg.
FAI els dos DOens vam veure tota REml’amSI♭polla degustant FAcada DOgota com un REmllarg SI♭desglaç.
FAI a cada onada el cor s'embaDOla, ens hem pasREmsat SI♭un far en àmbar. FALa terra és per qui l’emmuraDOlla i l’uniREmvers SI♭per qui el batalla.
FAQuan el llum s’aDOpaga, obliREmdem els nostres noms i no hi SI♭→ha qui aFAmaini DOla temREmpesta. DOI a l’endeREm→mà LAm→ningú reSI♭corda cap temporal, però segueix DOviu REm→dins la LAm→meva SI♭sang.
FADOREmSI♭ x2
FAI com si res, les DOaigües han tornat al seu REmport,SI♭però la marea FAmana i DOjo no puc fer-REmme SI♭el cor fort.
FANo hi ha panDOtà que pugui aguanREmtar SI♭la set. Hem trencat FAtots DOels dics haREmguts SI♭i per haver.
FAI a cada onada el cor s'embaDOla, ens hem pasREmsat SI♭un far en àmbar. FALa terra és per qui l’emmuraDOlla i l’uniREmvers SI♭per qui el batalla.
FAQuan el llum s’aDOpaga, obliREmdem els nostres SI♭noms FAi no hi ha DOqui amaiREmni la tempesSI♭ta. FAI a l’endeDOmà ningú recorREmda cap tempoSI♭ral, FAperò seDOgueix viu dins REmla meva SI♭sang.
FAHem decidit muDOdar la pell per torLAmnar a ser heSI♭rois FAi obrir totes les DOcaixes que ara LAmestan plenes de SI♭trons. FAHem decidit muDOdar la pell per torLAmnar a ser heSI♭rois FAi deixar-nos de DOtants dubtes i de dics LAmde contenciSI♭ó.
FADOREmSI♭FALAmREm7 x4
FAQuan el llum s’aDOpaga, obliREmdem els nostres noms i no hi SI♭→ha qui aFAmaini DOla temREmpesta.