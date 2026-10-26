L'endemà (Acords)

Que cadascú sap d’on no veu

Acords Acords
Itaca Band
itaca band explosiva
itaca band explosiva
FA DO REm SI♭

FAQue cadascú sap d’on no DOveu
i d’on veu REmmasSI♭sa, que no hi ha mar
FAsi no és salada, que no hi ha DOdolç
senREmse SI♭amarg.

FAI els dos DOens vam veure
tota REml’amSI♭polla degustant
FAcada DOgota com
un REmllarg SI♭desglaç.

FAI a cada onada el cor s'embaDOla,
ens hem pasREmsat SI♭un far en àmbar.
FALa terra és per qui l’emmuraDOlla
i l’uniREmvers SI♭per qui el batalla.

FAQuan el llum s’aDOpaga, obliREmdem els nostres noms
i no hi SI♭→ha qui aFAmaini DOla temREmpesta.
DOI a l’endeREm→LAm→ningú reSI♭corda cap temporal,
però segueix DOviu REm→dins la LAm→meva SI♭sang.

FA DO REm SI♭ x2

FAI com si res, les DOaigües han tornat
al seu REmport,SI♭però la marea
FAmana i DOjo no puc
fer-REmme SI♭el cor fort.

FANo hi ha panDOtà que pugui
aguanREmtar SI♭la set. Hem trencat
FAtots DOels dics
haREmguts SI♭i per haver.

FAI a cada onada el cor s'embaDOla,
ens hem pasREmsat SI♭un far en àmbar.
FALa terra és per qui l’emmuraDOlla
i l’uniREmvers SI♭per qui el batalla.

FAQuan el llum s’aDOpaga, obliREmdem els nostres SI♭noms
FAi no hi ha DOqui amaiREmni la tempesSI♭ta.
FAI a l’endeDOmà ningú recorREmda cap tempoSI♭ral,
FAperò seDOgueix viu dins REmla meva SI♭sang.

FAHem decidit muDOdar la pell per torLAmnar a ser heSI♭rois
FAi obrir totes les DOcaixes que ara LAmestan plenes de SI♭trons.
FAHem decidit muDOdar la pell per torLAmnar a ser heSI♭rois
FAi deixar-nos de DOtants dubtes i de dics LAmde contenciSI♭ó.

FA DO REm SI♭ FA LAm REm7 x4

FAQuan el llum s’aDOpaga, obliREmdem els nostres noms
i no hi SI♭→ha qui aFAmaini DOla temREmpesta.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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