L'envestida (Acords)

Diguem que hi ha més d'una vida

Acords Acords
Sigmunds

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

MI♭add9 SI♭ SOLm FA x4

MI♭add9Diguem que hi ha més d'una SI♭vida
per poder tancar feSOLmrides
que no curen amb el FAtemps.

MI♭add9Crida, tot a la deSI♭riva
s'enfonsa i et sents SOLmbuida
i passen els vaiFAxells.

MI♭add9Sota de l'aigua tu resSI♭pires
sentint-te molt més SOLmviva
veient com passa el FAtemps.

MI♭add9Mira, els ulls se t'il·luminen, SI♭
una explosió de dopaSOLmmina.
Que no acabi aquest moFAment.

Perquè potser finalSI♭ment
ja has trobat on pertaSOLmnyiMI♭es,
i que vinguin vaSI♭lents
a robar-te l'aleSOLmgria, MI♭
tens escuts sufiSI♭cients
per suportar l'enSOLmvestiMI♭da
i aguantar eternaSI♭ment
i aguantar eternaFAment.

MI♭add9 SI♭ SOLm FA x2

MI♭add9Deixes enrere el que et SI♭tiba,
començar una nova SOLmvida
transformada en el que FAets.

MI♭add9Ara nedes desinhiSI♭bida
en un mar sense SOLmmida
fluint contra FAcorrent.

Perquè potser finalSI♭ment
ja has trobat on pertaSOLmnyiMI♭es,
i que vinguin vaSI♭lents
a robar-te l'aleSOLmgria, MI♭
tens escuts sufiSI♭cients
per suportar l'enSOLmvestiMI♭da
i aguantar eternaSI♭ment
i aguantar eternaFAment.

MI♭add9Deixes enrere el que et SI♭tiba,
començar una nova SOLmvida
transformada en el que FAets.

MI♭add9Ara nedes desinhiSI♭bida
en un mar sense SOLmmida
fluint contra FAcorrent.

Perquè potser finalSI♭ment
ja has trobat on pertaSOLmnyiMI♭es,
i que vinguin vaSI♭lents
a robar-te l'aleSOLmgria, MI♭
tens escuts sufiSI♭cients
per suportar l'enSOLmvestiMI♭da
i aguantar eternaSI♭ment
i aguantar eternaFAment.

MI♭add9

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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