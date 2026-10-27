La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
per poder tancar fe
que no curen amb el
s'enfonsa i et sents
i passen els vai
sentint-te molt més
veient com passa el
una explosió de dopa
Que no acabi aquest mo
Perquè potser final
ja has trobat on perta
i que vinguin va
a robar-te l'ale
tens escuts sufi
per suportar l'en
i aguantar eterna
i aguantar eterna
començar una nova
transformada en el que
en un mar sense
fluint contra
Perquè potser final
ja has trobat on perta
i que vinguin va
a robar-te l'ale
tens escuts sufi
per suportar l'en
i aguantar eterna
i aguantar eterna
començar una nova
transformada en el que
en un mar sense
fluint contra
Perquè potser final
ja has trobat on perta
i que vinguin va
a robar-te l'ale
tens escuts sufi
per suportar l'en
i aguantar eterna
i aguantar eterna