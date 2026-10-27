LAmLa suma era dos més DOdos. El resultat era quatre. LAmLa pregunta era: Qui DOés? La resposta era: Déu. FALa consigna era: Pàtria. DOLa resposta: alçar el braç. SOL7La classe era a les nou. DOEl mestre era a les MI→DOdeu.
LAmEl "water" era al MIfons. DOLa merda era a l'entraMIda. LAm Els amics érem tots.Els MIenemics DOérem tots. FAEls diplomes eren grocs. DOEls diplomats eren verds. SOL7El Crist era de fusta. DOEls cristians, de cartó. MILAm
Els pupitres eren MIbruts. DOEls que sèiem érem MIpoLAmbres. La regla era per la mà. MI DOLa mà era per tanMIcar-LAmla. El FAcàstig era seMIver. LAmEl càstig era: MIpor.
LAmLa missa era molt sèriMIa. DOEls assistents no ho sabíMIem: LAm el capellà era vell.Els nens MItampoc no DOho sabíem: FAels corredors eren llargs. DOEls que corrien fugien. SOL7El rellotge era bonic. Les DOhores eren llarMI→LAmgues.
L'ensenyança era com era. MI DOEls ensenyats el que MI→LAmsom. L'ensenyança era com era. MI DOEls ensenyats el que MI→LAmsom. Ni FAmés ni menys que el que MIsom. LAmNi més ni menys que el que MIsom.
LAmEls mestres. El Crist. El capeMIllà. DOEls pupitres. Els companys. El lliMIbre. LAm La merda. La infància. La fe. I la tendresa. MI DOLa por. El temps i l'estiMIma. LAm FATot perdut per MIsempre, LAmtot perdut per MIsempre.
LAmEl resultat era un,la MIjugada DOera perfecMIta. LAm El resultat era un, la MIjugada DOera perfecMIta. LAm El resultat era un, la MIjugada DOera perfecMIta. LAm