Tant si
REvas volant per l'aire com ne LAdant pel fons del mar,
si cor
SOLres per la sabana o vol LAtes per la ciutat,
si al
REgel hi tens la casa o bé a LAles profunditats,
si pen
SOLges d'una liana o el teu LAcos tens enter RErat.
Tinguis
SOLpèl o tinguis plomes, tinguis REbrànquies o pulmons
tinguis
LAurpes a les potes, tinguis REpinces o fiblons,
si
SOLvols venir, ho REtens a prop:
hi
MIha una escola oberta on hi LApots trobar el teu lloc.
No im
REporta el qui, no im LAporta el com: SOLtens un lloc per tu a l'es LAcola de tothom. RETant se val d'on vinguis, tant hi LAfa el teu nom: SOLtens un lloc per tu a l'es LAcola de tot REhom.
Si veus un passeriforme i un cni
LAdari fer amistat,
o odo
SOLbènids i camèlids saltant LAagafats pel braç,
úrsids i
REàpids prenen te abans d'a LAnar a jugar a futbol,
ratpe
SOLnats i lepidòpters volen LAtots junts en es REtol.
Hi ha un lloc
SOLon un nudibranqui fa una REfesta amb un faisà,
o pot
LAser veus fitoplàncton i un mol· RElusc fent l'entrepà.
Si
SOLvols venir, ho REtens a prop:
hi
MIha una escola oberta on hi LApots trobar el teu lloc.
No im
REporta el qui, no im LAporta el com: SOLtens un lloc per tu a l'es LAcola de tothom. RETant se val d'on vinguis, tant hi LAfa el teu nom: SOLtens un lloc per tu a l'es LAcola de tot REhom.
No im
REporta el qui, no im LAporta el com: SOLtens un lloc per tu a l'es LAcola de tothom.
Hi
REfaltes tu, ja LAsaps on som: SOLtens un lloc per tu a l'es LAcola de tot REhom.
Hi faltes tu, ja
LAsaps on som: SOLtens un lloc per tu a l'es LAcola de tot REhom.
si cor
si al
si pen
Tinguis
tinguis
si
hi
No im
Si veus un passeriforme i un cni
o odo
úrsids i
ratpe
Hi ha un lloc
o pot
Si
hi
No im
No im
Hi
Hi faltes tu, ja