L'escola de tothom (Acords)

Single publicat el 12 de febrer de 2025

Acords Acords
El Pony Pisador
Tant si REvas volant per l'aire com neLAdant pel fons del mar,
si corSOLres per la sabana o volLAtes per la ciutat,
si al REgel hi tens la casa o bé a LAles profunditats,
si penSOLges d'una liana o el teu LAcos tens enterRErat.

Tinguis SOLpèl o tinguis plomes, tinguis REbrànquies o pulmons
tinguis LAurpes a les potes, tinguis REpinces o fiblons,
si SOLvols venir, ho REtens a prop:
hi MIha una escola oberta on hi LApots trobar el teu lloc.

No imREporta el qui, no imLAporta el com:
SOLtens un lloc per tu a l'esLAcola de tothom.
RETant se val d'on vinguis, tant hi LAfa el teu nom:
SOLtens un lloc per tu a l'esLAcola de totREhom.

Si veus un passeriforme i un cniLAdari fer amistat,
o odoSOLbènids i camèlids saltant LAagafats pel braç,
úrsids i REàpids prenen te abans d'aLAnar a jugar a futbol,
ratpeSOLnats i lepidòpters volen LAtots junts en esREtol.

Hi ha un lloc SOLon un nudibranqui fa una REfesta amb un faisà,
o potLAser veus fitoplàncton i un mol·RElusc fent l'entrepà.
Si SOLvols venir, ho REtens a prop:
hi MIha una escola oberta on hi LApots trobar el teu lloc.

No imREporta el qui, no imLAporta el com:
SOLtens un lloc per tu a l'esLAcola de tothom.
RETant se val d'on vinguis, tant hi LAfa el teu nom:
SOLtens un lloc per tu a l'esLAcola de totREhom.

No imREporta el qui, no imLAporta el com:
SOLtens un lloc per tu a l'esLAcola de tothom.
Hi REfaltes tu, ja LAsaps on som:
SOLtens un lloc per tu a l'esLAcola de totREhom.

Hi faltes tu, ja LAsaps on som:
SOLtens un lloc per tu a l'esLAcola de totREhom.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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