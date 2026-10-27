Sempre plou vora la
LAmar, RE LA
ja ningú vi
REsita la MItètrica ciutat
i un rostre
SImblanc pas REseja d'ama MIgat. LAMans a les but RExaques, ha tro MIbat la soledat,
i l'aigua
LAregalima pel pa REraigües MIdesta LA→ RE→ LApat.
Hi ha una roca prop la mar,
RE LA
i l'intrèpid
REpaisatgista MIs'hi tira de cap,
sa
SImbates i cor REbata dins l'o MIceà,
i apa
REgant les seves penes, s'en MIdinsa en l'aigua fosca…
Com un espantao
LA→ RE→ MIcells…
Com un espantao
LA→ RE→ MIcells…
Hi ha ocells vora la
LAmar, RE LA
rode
REjant el cos as MImàtic lluny de la ciutat,
i l'arros
SImseguen milles REcreuant l'o MIceà,
simu
RElant sobre carenes, l'home MIvola i no s'ofusca.
Com un espantao
LAcells… Com un espantaocells…
Cap al centre del
REsol i al MIbell mig del LAcel, RE
i nin
LAgú mai REl'ha tro MI→bat,
però tam
LApoc mai REl'han bus MIcat
perquè el paisatge és tan
LA→ RE→ MI→cat,
perquè el paisatge és tan
LA→ RE→ MI→cat.
I… entre mil
REpostes de MIsol, si RErenes prin LAceses, REballs de tau MIrons i REllaus de can MIçons. RE MI RE MI RE MI RE MI
Com un espantao
LA→ RE→ MIcells…
Com un espantao
LA→ RE→ MIcells… SOL RE LA x3 SOL LA MI
Cap al centre del
LA→ RE→ MIsol,
vola l'espantao
LA→ RE→ MIcells,
i ningú mai l'ha tro
LA→ RE→ MIbat,
però tampoc mai l'han bus
LA→ RE→ MIcat
perquè el paisatge és tan
LA→ RE→ MIcat,
perquè el paisatge és tan
LA→ RE→ MIcat.
I és que el paisatge és tan
LA→ RE→ MIcat.
I l’aigua re
LAgalima pel parai MIgües desta LApat. RE→ LAAhhh!
ja ningú vi
i un rostre
i l'aigua
Hi ha una roca prop la mar,
i l'intrèpid
sa
i apa
Com un espantao
Com un espantao
Hi ha ocells vora la
rode
i l'arros
simu
Com un espantao
Cap al centre del
i nin
però tam
perquè el paisatge és tan
perquè el paisatge és tan
I… entre mil
Com un espantao
Com un espantao
Cap al centre del
vola l'espantao
i ningú mai l'ha tro
però tampoc mai l'han bus
perquè el paisatge és tan
perquè el paisatge és tan
I és que el paisatge és tan
I l’aigua re