L'espantaocells (Acords)

Sempre plou vora la mar

Acords Acords
Bikimel
bikimel stat jonic
bikimel stat jonic
Sempre plou vora la LAmar, RE LA
ja ningú viREsita la MItètrica ciutat
i un rostre SImblanc pasREseja d'amaMIgat.
LAMans a les butRExaques, ha troMIbat la soledat,
i l'aigua LAregalima pel paREraigües MIdestaLA→RE→LApat.

Hi ha una roca prop la mar, RE LA
i l'intrèpid REpaisatgista MIs'hi tira de cap,
saSImbates i corREbata dins l'oMIceà,
i apaREgant les seves penes, s'enMIdinsa en l'aigua fosca…

Com un espantaoLA→RE→MIcells…
Com un espantaoLA→RE→MIcells…

Hi ha ocells vora la LAmar, RE LA
rodeREjant el cos asMImàtic lluny de la ciutat,
i l'arrosSImseguen milles REcreuant l'oMIceà,
simuRElant sobre carenes, l'home MIvola i no s'ofusca.

Com un espantaoLAcells… Com un espantaocells…
Cap al centre del REsol i al MIbell mig del LAcel, RE
i ninLAgú mai REl'ha troMI→bat,
però tamLApoc mai REl'han busMIcat
perquè el paisatge és tanLA→RE→MI→cat,
perquè el paisatge és tanLA→RE→MI→cat.

I… entre mil REpostes de MIsol, siRErenes prinLAceses,
REballs de tauMIrons i REllaus de canMIçons.

RE MI RE MI RE MI RE MI

Com un espantaoLA→RE→MIcells…
Com un espantaoLA→RE→MIcells…

SOL RE LA x3
SOL LA MI

Cap al centre del LA→RE→MIsol,
vola l'espantaoLA→RE→MIcells,
i ningú mai l'ha troLA→RE→MIbat,
però tampoc mai l'han busLA→RE→MIcat
perquè el paisatge és tanLA→RE→MIcat,
perquè el paisatge és tanLA→RE→MIcat.
I és que el paisatge és tanLA→RE→MIcat.

I l’aigua reLAgalima pel paraiMIgües destaLApat.
RE→LAAhhh!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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