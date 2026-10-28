DO LAm REm SOL
BadabaDOdum baLAmdum baREmdum badabaSOLdum
badabaDOdum baLAmdum baREmdum badabaSOLdum.
DOUn esquiLAmmal perREmdut en el deSOLsert
entoDOnava canLAmçons amb el REmseu banSOLjo
DOi recorLAmdava el REmseu paSOLís,
aDOllà on LAmell era feREmliç. SOL
BadabaDOdum baLAmdum baREmdum badabaSOLdum
badabaDOdum baLAmdum baREmdum badabaSOLdum.
DOHe vinLAmgut d'AREmlaska. SOL
DODubi dubi LAmdubi dubi REmua ua SOLua!
Per aiDOxò en aquest moLAmment, ho REmpasso malaSOLment,
deDOgut a la caLAmlor i aquest fort REmvent. SOL
BadabaDOdum baLAmdum baREmdum badabaSOLdum
badabaDOdum baLAmdum baREmdum badabaSOLdum.
TeDOnia un iLAmglú molt REmpetiSOLtó.
No hi haDOvia mosLAmquits, teraREmnyines ni SOLcorcs.
El DOcel era LAmblau, les REmaigües tamSOLbé.
Ni DOgota de LAmpols hi haREmvia pel carSOLrer.
BadabaDOdum baLAmdum baREmdum badabaSOLdum
badabaDOdum baLAmdum baREmdum badabaSOLdum.
M'aDOgrada el triLAmneu, la REmfoca i SOLl'os.
DODubi dubi LAmdubi dubi REmua ua SOLua!
M'aDOgrada menjar LAmpeix, vesREmtir-me amb tot de SOLpells.
No DOvull veure més LAmserps ni més caREmmells. SOL
BadabaDOdum baLAmdum baREmdum badabaSOLdum
badabaDOdum baLAmdum baREmdum badabaSOLdum
badabaDOdum baLAmdum baREmdum badabaSOLdum
badabaDOdum baLAmdum baREmdum badabaSOLdum.
BadabaDOduuuuuuuuuuuum!
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