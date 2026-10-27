Intro:
LAm DO REm MI x2
Asse
LAmgut a l’esta DOció, contem REmplant a cada instant
com avan
MIçava el vell rellotge,
espe
LAmrant que arri DObi el tren que ens REmfarà gaudir del món,
he es
MIperat tot aquest temps. LAm FA DO MI x2
El
LAmviatge ha començat, bus FAcar
nous horitzons no és
DOnou (no és MInou).
T'en
LAmdus tot l’equipat FAge,
carregues de coratge
DOi et mous (et MImous).
Por
LAmtes les penes i l’esperan FAça,
mires enllà, recorren
DOla distànci MIa.
Ca
LAmda record, cada parau FAla,
i que demà tot torni
DOa comen MIçar. REmQuantes estacions haurem vist pas LAmsar, REmquantes estacions haurem d’avan MIçar.
I els va
FAgons sempre van DOplens de cerca MIdors de felici LAmtat,
recorrent
FAdistància DOi gent per indrets MIque no hem trepit LAmjat.
I els va
FAgons sempre van DOplens de cerca MIdors de felici LAmtat,
recorrent
FAdistància DOi gent per indrets MIque no hem trepit LAmjat. LAm DO REm MI x2
Asse
LAmgut dins del va DOgó, contem REmplant a cada instant
com avan
MIçava el meu rellotge,
espe
LAmrant aturar DOel tren en REmalgun indret proper
on es
MItà el cor de la gent. LAm FA DO MI x2 REmQuantes estacions haurem vist pas LAmsar, REmquantes estacions haurem d’avan MIçar.
I els va
FAgons sempre van DOplens de cerca MIdors de felici LAmtat,
recorrent
FAdistància DOi gent per indrets MIque no hem trepit LAmjat.
I els va
FAgons sempre van DOplens de cerca MIdors de felici LAmtat,
recorrent
FAdistància DOi gent per indrets MIque no hem trepit LAmjat. FA DO MI LAm x7 FA DO MI FA DO MI LAm FA DO MI
Asse
com avan
espe
he es
El
nous horitzons no és
T'en
carregues de coratge
Por
mires enllà, recorren
Ca
i que demà tot torni
I els va
recorrent
I els va
recorrent
Asse
com avan
espe
on es
I els va
recorrent
I els va
recorrent