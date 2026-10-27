L'estació (Acords)

Assegut a l’estació, contemplant a cada instant

Acords Acords
La Terrasseta de Preixens
la terrasseta de preixens candidatura
la terrasseta de preixens candidatura
Intro: LAm DO REm MI x2

AsseLAmgut a l’estaDOció, contemREmplant a cada instant
com avanMIçava el vell rellotge,
espeLAmrant que arriDObi el tren que ens REmfarà gaudir del món,
he esMIperat tot aquest temps.

LAm FA DO MI x2

El LAmviatge ha començat, busFAcar
nous horitzons no és DOnou (no és MInou).
T'enLAmdus tot l’equipatFAge,
carregues de coratge DOi et mous (et MImous).
PorLAmtes les penes i l’esperanFAça,
mires enllà, recorren DOla distànciMIa.
CaLAmda record, cada parauFAla,
i que demà tot torni DOa comenMIçar.

REmQuantes estacions haurem vist pasLAmsar,
REmquantes estacions haurem d’avanMIçar.

I els vaFAgons sempre van DOplens de cercaMIdors de feliciLAmtat,
recorrent FAdistància DOi gent per indrets MIque no hem trepitLAmjat.
I els vaFAgons sempre van DOplens de cercaMIdors de feliciLAmtat,
recorrent FAdistància DOi gent per indrets MIque no hem trepitLAmjat.

LAm DO REm MI x2

AsseLAmgut dins del vaDOgó, contemREmplant a cada instant
com avanMIçava el meu rellotge,
espeLAmrant aturar DOel tren en REmalgun indret proper
on esMItà el cor de la gent.

LAm FA DO MI x2

REmQuantes estacions haurem vist pasLAmsar,
REmquantes estacions haurem d’avanMIçar.

I els vaFAgons sempre van DOplens de cercaMIdors de feliciLAmtat,
recorrent FAdistància DOi gent per indrets MIque no hem trepitLAmjat.
I els vaFAgons sempre van DOplens de cercaMIdors de feliciLAmtat,
recorrent FAdistància DOi gent per indrets MIque no hem trepitLAmjat.

FA DO MI LAm x7
FA DO MI
FA DO MI LAm
FA DO MI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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