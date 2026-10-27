Desaper
DOcebut he passat fins avui,
soc qui vetlla
MImpels somnis de les seves nits.
L'estimo
LAma morir.
Podeu
REmdestruir el que us vingui de gust,
que només o
FAbrint el cor, sem SOLpre just,
ho torna
DOa construir,
ho torna
MIma construir.
L'estimo
LAma morir.
Ella fa de
DOles hores instants de plaer,
ella ha fet de
MImma vida ocellets de paper,
somriu
LAmres amb mi,
ha bastit un
REmpont entre aquí i el cel,
que travessem
FAquan em diu mirant un es SOLtel,
que no
DOvol dormir,
que no
MImvol dormir.
L'estimo
LAma morir.
D'amor n'ha fet to
MImtes les guerres LAmper ser SOLforta avui. DO
d'amor n'ha fet to
MImtes les guerres i LAmara és a SOLquí, ara és amb DOmi. MIm DO MIm
Somia en
DOun món en què tot és millor.
M'embriaga la
MImidea de fer-li un petó.
L'estimo
LAma morir.
Ella duu
REmunes cintes que deixa volar
i que evita
FAque jo les pugui aga SOLfar,
i vull
DOretenir,
les vull
MImretenir.
L'estimo
LAma morir.
Em vull
DOenfilar als seus llavis rogencs,
però ho evita ju
MImgant a apartar-los volent.
L'estimo
LAma morir.
Tan sols
REmpuc seure i no parlar,
res més puc
FAvoler que aparentar SOL
que ella
DOem té a mi,
que ella
MImem té a mi.
L'estimo
LAma morir.
D'amor n'ha fet to
MImtes les guerres LAmper ser SOLforta avui. DO
d'amor n'ha fet to
MImtes les guerres i LAmara és a SOLquí, ara és amb DOmi. MIm DO MIm
Desaper
DOcebut he passat fins avui,
soc qui vetlla
MImpels somnis de les seves nits.
L'estimo
LAma morir.
Podeu
REmdestruir el que us vingui de gust,
que només o
FAbrint el cor, sem SOLpre just,
ho torna
DOa construir,
ho torna
MIma construir.
L'estimo
LAma morir.
soc qui vetlla
L'estimo
Podeu
que només o
ho torna
ho torna
L'estimo
Ella fa de
ella ha fet de
somriu
ha bastit un
que travessem
que no
que no
L'estimo
D'amor n'ha fet to
d'amor n'ha fet to
Somia en
M'embriaga la
L'estimo
Ella duu
i que evita
i vull
les vull
L'estimo
Em vull
però ho evita ju
L'estimo
Tan sols
res més puc
que ella
que ella
L'estimo
D'amor n'ha fet to
d'amor n'ha fet to
Desaper
soc qui vetlla
L'estimo
Podeu
que només o
ho torna
ho torna
L'estimo