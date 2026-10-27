L'estimo a morir (Acords)

Desapercebut he passat fins avui

Acords Acords
Miquel Abras
miquel abras temps de zel
miquel abras temps de zel
DesaperDOcebut he passat fins avui,
soc qui vetlla MImpels somnis de les seves nits.
L'estimo LAma morir.
Podeu REmdestruir el que us vingui de gust,
que només oFAbrint el cor, semSOLpre just,
ho torna DOa construir,
ho torna MIma construir.
L'estimo LAma morir.

Ella fa de DOles hores instants de plaer,
ella ha fet de MImma vida ocellets de paper,
somriuLAmres amb mi,
ha bastit un REmpont entre aquí i el cel,
que travessem FAquan em diu mirant un esSOLtel,
que no DOvol dormir,
que no MImvol dormir.
L'estimo LAma morir.

D'amor n'ha fet toMImtes les guerres LAmper ser SOLforta avui. DO
d'amor n'ha fet toMImtes les guerres i LAmara és aSOLquí, ara és amb DOmi.

MIm DO MIm

Somia en DOun món en què tot és millor.
M'embriaga la MImidea de fer-li un petó.
L'estimo LAma morir.
Ella duu REmunes cintes que deixa volar
i que evita FAque jo les pugui agaSOLfar,
i vull DOretenir,
les vull MImretenir.
L'estimo LAma morir.

Em vull DOenfilar als seus llavis rogencs,
però ho evita juMImgant a apartar-los volent.
L'estimo LAma morir.
Tan sols REmpuc seure i no parlar,
res més puc FAvoler que aparentar SOL
que ella DOem té a mi,
que ella MImem té a mi.
L'estimo LAma morir.

D'amor n'ha fet toMImtes les guerres LAmper ser SOLforta avui. DO
d'amor n'ha fet toMImtes les guerres i LAmara és aSOLquí, ara és amb DOmi.

MIm DO MIm

DesaperDOcebut he passat fins avui,
soc qui vetlla MImpels somnis de les seves nits.
L'estimo LAma morir.
Podeu REmdestruir el que us vingui de gust,
que només oFAbrint el cor, semSOLpre just,
ho torna DOa construir,
ho torna MIma construir.
L'estimo LAma morir.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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