SOLAmb bicicleta
SOLo fent castells de sorra,
pasMImsàvem els estius quan érem DOnens.
SOLPer la voreta,
SOLallà on el mar s'esborra,
SOLi sempre perdien els dolents.
SOLJa de més grans,
SOLde juny fins a setembre,
l'esFAtiu és una rampa d'emociDOons,
SOLde festivals,
SOLd'amics que són per sempre,
d'aFAmors, de borratxeres i de canDOçons.
SOL DO
L'estiu és lliberMImtat DO
i vull cremar-ho al teu cosSOLtat.
És pura intensiMImtat. DO
Promet-me que no acabaSOLrà.
DO
MIm RE DO
SOLCom un avió,
SOLl'estiu passa depressa
i MImsembla que s'escapi entre els DOdits.
SOLLa sensació de calor intensa
SOLanima el nostre cos totes les nits.
SOLTrobar la gent
SOLque anaves a l'escola,
baFAllant amb les estrelles del juliDOol,
SOLaquell ambient
SOLi aquell nus a la gola
quan FAla tardor ens torni al protoDOcol.
SOL DO
L'estiu és lliberMImtat DO
i vull cremar-ho al teu cosSOLtat.
És pura intensiMImtat. DO
LAmVull viure a la platja bevent o estirat.
DORiure amb qui m'estimo sempre al meu costat.
SOLBrindar per cada dia que hem vist començar
REenmig de tanta eufòria.
LAmDespedir el sol cantant pel Penedès
DOi ballar amb lluna fins no poder més.
SOLBrindar per cada dia
REque hem vist despertar de nou.
SOL DO
L'estiu és lliberMImtat DO
i vull cremar-ho al teu cosSOLtat.
És pura intensiMImtat. DO
Promet-me que no acabaSOLrà.
DO
MIm RE DO
SOL
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.