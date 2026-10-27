REUn vespre, quan LAjo era petit,
REho recordo LAbé,
SOLel pare, en tornar REdel treball,
MIem va dur un paquet molt LAgran.
RESorprès el vaig LAdesembolicar.
REAmics, què deuSOLrà ser?
Si els nusos feien REel tossut,
MIjo ho era molt més que LAells.
REFa zippp!... I es mou.
LAI toppp!... Si en té prou.
REBrrr... Quin enreSOLnou!
REQuè deu ser, amics,
REque em ve tan de nou?
LASalta i balla com un REou.
En veure'l, jo vaig LAobrir els ulls,
REvaig quedar sorLAprès,
SOLtenia dos REpiuets vermells,
MItalment dos barruLAfets.
REPrimer vaig tocar LAel primer
REi l'altre desSOLprés.
Corria amunt i REavall pel pis,
MIjo me l'escoltava LAcom.
REFa zippp!... I es mou.
LAI toppp!... Si en té prou.
REBrrr... Quin enreSOLnou!
REQuè deu ser, amics,
REque em ve tan de nou?
LASalta i balla com un REou.
I gira-li que LAtomba-li,
REdel dret a LAl'inrevés.
SOLAra se'n va REsota el sofà,
MIel busco i ja no hi LAés.
REEl pare riu que LAriu, que riu,
REjo vinga a ploSOLrar,
però el sol va REtornar a brillar
MIquan vaig poder escolLAtar.
REFa zippp!... I es mou.
LAI toppp!... Si en té prou.
REBrrr... Quin enreSOLnou!
REQuè deu ser, amics,
REque em ve tan de nou?
LASalta i balla com un REou.
Els anys, amics, LApassen volant
REi cal sembrar a LAtemps,
SOLAra ja soc un REhome gran,
MItinc un petit heLAreu.
RETé una joguina LAque jo sé,
REn'està embaSOLdalit
perquè té dos REpiuets vermells,
MItalment dos barruLAfets.
REFa zippp!... I es mou.
LAI toppp!... Si en té prou.
REBrrr... Quin enreSOLnou!
REQuè deu ser, amics,
REque em ve tan de nou?
LASalta i balla com un REou.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.