DO FAmaj7
DOL’exèrcit que vindrà no voldrà meFAmaj7dalles,
no REmfarà soroll de FAmaj7sabres ni canons, DO
no jugarà brut amb cartes marFAmaj7cades,
no tinREmdrà sang assecaFAmaj7da en els seus DOsous.
L’exèrcit que vindrà serà de riaFAmaj7lles,
de gent que REmomple amb aleFAmaj7gria els carrers, DO
no farà la feina bruta dels alFAmaj7tres,
no tinREmdrà el pes d’un FAmaj7passat tan indeDOcent.
I no tinFAmaj7drà por de dir amb paREmraules
la verDOgonya i la trisREmtor,
que el temps s’acaFAba FAm
i ho volem DOtot.
No raonarà amb la cara taFAmaj7pada,
no reREmbentarà cap FAmaj7porta a mitjaDOnit,
no s’amagarà ni riurà les FAmaj7gràcies
als que es REmpensen que som FAmaj7febles i peDOtits.
I, sense FAmaj7por, dirà amb paREmraules
que mai DOens tindran capREmcots,
que el temps s’acaFAba FAm
i ho volem DOtot.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.