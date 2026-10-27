L'hidra (Acords)

DO / FA / REm SOL / DO SOL //

Acords Acords
Sergi Carbonell
sergi carbonell refugi
sergi carbonell refugi
DO FA REm SOL DO SOL
DO FA REm SOL DO SOL

CaDOmino i veig: el sistema s’enfonsa, ja no aguanta el pes
de la pròpia vergonya. Cal canFAviar el motor,
que cremin els mercats i els mercaDOders dins seu
i els seus diSOL7ners.

I DOballarem sobre les velles cendres d’un passat injust,
posant al centre de la vida el FAnou motor,
que l’únic que ens governi sigui l’aDOmor
i el bé coSOL7mú.

REmCol·lapse, LAmel món col·lapse,
deFAcréixer, construir-lo difeDOrent,
aSOL7prendre a viure, no hi ha LAmplaneta B, cap més sortiFAda
i enDOcaSOL/SIra tot LA7és LA7/DO#possible i REmtot SOL7està per fer.

Siguem reaREmlistes, SOL7demanem l’impossiDOble, LA7
no permetem REmmés SOL7que ens neguin la viDOda. LA7
Perquè tot canREmviï, SOL7el deure camiDOna LA7
fins que no maREmtem SOL7l’hidra capitalisDOta. SOL7

I obrirem porREmtes i fiSOL7nestres perquè entrin nous DOvents, LA7
noves llavors de REmreSOL7sistència, honrar el pasDOsat. LA7
Ja queda menys per REmtallar-SOL7li els caps al fred aDOcer. LA7

REmCol·lapse, LAmel món col·lapse,
deFAcréixer, construir-lo difeDOrent,
aSOL7prendre a viure, no hi ha LAmplaneta B, cap més sortiFAda
i enDOcaSOL/SIra tot LA7és LA7/DO#possible i REmtot SOL7està per fer.

Siguem reaREmlistes, SOL7demanem l’impossiDOble, LA7
no permetem REmmés SOL7que ens neguin la viDOda. LA7
Perquè tot canREmviï, SOL7el deure camiDOna LA7
fins que no maREmtem SOL7l’hidra capitalisDOta. SOL7

Siguem reaREmlistes, SOL7demanem l’impossiDOble, LA7
no permetem REmmés SOL7que ens neguin la viDOda. LA7
Perquè tot canREmviï, SOL7el deure camiDOna LA7
fins que no maREmtem SOL7l’hidra capitalisDOta. SOL7

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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