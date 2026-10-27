CaDOmino i veig: el sistema s’enfonsa, ja no aguanta el pes de la pròpia vergonya. Cal canFAviar el motor, que cremin els mercats i els mercaDOders dins seu i els seus diSOL7ners.
I DOballarem sobre les velles cendres d’un passat injust, posant al centre de la vida el FAnou motor, que l’únic que ens governi sigui l’aDOmor i el bé coSOL7mú.
REmCol·lapse, LAmel món col·lapse, deFAcréixer, construir-lo difeDOrent, aSOL7prendre a viure, no hi ha LAmplaneta B, cap més sortiFAda i enDOcaSOL/SIra tot LA7és LA7/DO#possible i REmtot SOL7està per fer.
Siguem reaREmlistes, SOL7demanem l’impossiDOble, LA7 no permetem REmmés SOL7que ens neguin la viDOda. LA7 Perquè tot canREmviï, SOL7el deure camiDOna LA7 fins que no maREmtem SOL7l’hidra capitalisDOta. SOL7
I obrirem porREmtes i fiSOL7nestres perquè entrin nous DOvents, LA7 noves llavors de REmreSOL7sistència, honrar el pasDOsat. LA7 Ja queda menys per REmtallar-SOL7li els caps al fred aDOcer. LA7
REmCol·lapse, LAmel món col·lapse, deFAcréixer, construir-lo difeDOrent, aSOL7prendre a viure, no hi ha LAmplaneta B, cap més sortiFAda i enDOcaSOL/SIra tot LA7és LA7/DO#possible i REmtot SOL7està per fer.
Siguem reaREmlistes, SOL7demanem l’impossiDOble, LA7 no permetem REmmés SOL7que ens neguin la viDOda. LA7 Perquè tot canREmviï, SOL7el deure camiDOna LA7 fins que no maREmtem SOL7l’hidra capitalisDOta. SOL7
Siguem reaREmlistes, SOL7demanem l’impossiDOble, LA7 no permetem REmmés SOL7que ens neguin la viDOda. LA7 Perquè tot canREmviï, SOL7el deure camiDOna LA7 fins que no maREmtem SOL7l’hidra capitalisDOta. SOL7