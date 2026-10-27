SOLLA RESOLLA REI després d'esmorLAzar et REvan dir que sobraves. Que no queda faLAena per tots els que REsom. SOLQue les coses van LAmal són faves compREtades. Tu, que tant admiraves la SOLpols del millor dels sistemes del LAmón. REI et vas trobar LAsol REenmig de la selva. S'acaba el subLAsidi, s'enfonsa el teu REmón. SOLNo havien pacLAtat cap pla de rescat pel REteu cas. I el millor dels sistemes del SOLmón t'ha deixat a un racó com un LAgos.
SImI vas escolSOLtar la veu dels que REmarxen, SImper sendes noSOLvelles camina el comREbat. SImVolgueres suSOLmar-te, SImtrencar les muSOLralles, SImperò la falsa pruSOLdència entonava el teu LAcant: SIml'himne del desencant. SOLLairarà!
SImSOLLA REI passaven els LAdies amb REmés pena que glòria, t'has trobat dins d'un LAtúnel i REno veus el final. SOLT'has vist a tu maLAteix penjat d'una REcorda i buscaves culpables per SOLbaix, els que abans eren els teus comLApanys. RERenegaves perLAdut daREvant la pantalla i somniaves LAl'ajuda que REploguera de dalt, renunciaves LAcansat a iREniciar la batalla i parlaves de coses baLAnals, entonant l'himne del desenSOLcant.
SImI vas escolSOLtar la veu dels que REmarxen, SImper sendes noSOLvelles camina el comREbat. SImVolgueres suSOLmar-te, SImtrencar les muSOLralles, SImperò la falsa pruSOLdència entonava el teu LAcant: SIml'himne del desencant. SOLLairarà!
SImSOLLA RETinc un carret que vola SOLi una nòvia de goma, LAi porte jo el ciri més gran REde tota la processó. SOLLa meua moto és la millor, LAla meua moto és la millor. RESOLLA RETinc un carret que vola SOLi una nòvia de goma, LAi porte jo el ciri més gran REde tota la processó. SOLLa meua moto és la millor, LAla meua moto és la millor. REL'himne del desencant, SOLl'himne del desencant, LAl'himne del desencant, REl'himne del desencant.