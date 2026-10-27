L'himne del desencant (Acords)

I després d'esmorzar et van dir que sobraves

Acords Acords
La Gossa Sorda
la gossa sorda l ultim heretge
la gossa sorda l ultim heretge
SOL LA
RE SOL LA
REI després d'esmorLAzar et REvan dir que sobraves.
Que no queda faLAena per tots els que REsom.
SOLQue les coses van LAmal
són faves compREtades.
Tu, que tant admiraves la SOLpols
del millor dels sistemes del LAmón.
REI et vas trobar LAsol REenmig de la selva.
S'acaba el subLAsidi, s'enfonsa el teu REmón.
SOLNo havien pacLAtat
cap pla de rescat pel REteu cas.
I el millor dels sistemes del SOLmón
t'ha deixat a un racó com un LAgos.

SImI vas escolSOLtar la veu dels que REmarxen,
SImper sendes noSOLvelles camina el comREbat.
SImVolgueres suSOLmar-te,
SImtrencar les muSOLralles,
SImperò la falsa pruSOLdència
entonava el teu LAcant:
SIml'himne del desencant. SOLLairarà!

SIm SOL LA
REI passaven els LAdies amb REmés pena que glòria,
t'has trobat dins d'un LAtúnel i REno veus el final.
SOLT'has vist a tu maLAteix
penjat d'una REcorda
i buscaves culpables per SOLbaix,
els que abans eren els teus comLApanys.
RERenegaves perLAdut daREvant la pantalla
i somniaves LAl'ajuda que REploguera de dalt,
renunciaves LAcansat a iREniciar la batalla
i parlaves de coses baLAnals,
entonant l'himne del desenSOLcant.

SImI vas escolSOLtar la veu dels que REmarxen,
SImper sendes noSOLvelles camina el comREbat.
SImVolgueres suSOLmar-te,
SImtrencar les muSOLralles,
SImperò la falsa pruSOLdència
entonava el teu LAcant:
SIml'himne del desencant. SOLLairarà!

SIm SOL LA
RETinc un carret que vola
SOLi una nòvia de goma,
LAi porte jo el ciri més gran
REde tota la processó.
SOLLa meua moto és la millor,
LAla meua moto és la millor.
RE SOL LA
RETinc un carret que vola
SOLi una nòvia de goma,
LAi porte jo el ciri més gran
REde tota la processó.
SOLLa meua moto és la millor,
LAla meua moto és la millor.
REL'himne del desencant,
SOLl'himne del desencant,
LAl'himne del desencant,
REl'himne del desencant.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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