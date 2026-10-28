La cançó està en tonalitat original; si la transposeu sis semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
RE♭L'home antic fa diuSOL♭menRE♭ge, RE♭duu vestit d'home SI♭mqualseLA♭add9vol, SOL♭la corbata de SI♭msemLA♭add9pre SOL♭i a la tarda va LA♭add9veure el futRE♭bol. RE♭add11RE♭RE♭add11
RE♭L'home antic té una SOL♭guerRE♭ra RE♭i pa sec per uns SI♭mdeu coLA♭add9loms, SOL♭les sabates llusSI♭mtraLA♭add9des SOL♭i una néta que el LA♭add9fa anar com RE♭vol.
SI♭mSón bonics els anys i se'ls SOL♭guarda a la meRE♭mòria. Pare rígid d'uns esLA♭tranys, va saber mil frases SI♭mfetes que ha aLA♭nat obliRE♭dant.
RE♭L'home antic té baSOL♭taRE♭lles RE♭a sobretaules de SI♭mpis paLA♭add9gat SOL♭amb motllures dauSI♭mraLA♭add9des SOL♭i una dona que el LA♭add9té apaRE♭mat. RE♭add11RE♭RE♭add11
RE♭L'home antic trebaSOL♭llaRE♭va RE♭al bigoti d'un SI♭mviatLA♭add9jant, SOL♭estimava queSI♭mriLA♭add9des, SOL♭allò que ara en diLA♭add9ríem aRE♭mants. RE♭add11
SI♭mSón bonics els anys i se'ls SOL♭guarda a la meRE♭mòria. Migdiada i bon viLA♭vant, penitent d'uns pareSI♭mnostres i LA♭tot obliSOL♭dat, LA♭i tot obliSI♭mdat.
RE♭L'home antic té SOL♭butxaRE♭ques RE♭i calaixos de SI♭mdoble LA♭add9fons, SOL♭rei del món dins de SI♭mcaLA♭add9sa, SOL♭on hi troba pleLA♭add9gats els mitRE♭jons. RE♭add11RE♭RE♭add11
SI♭mSón bonics els anys i se'ls SOL♭guarda a la meRE♭mòria. Al costat de tots els LA♭panys, va comprar una primaSI♭mvera, però LA♭era un enSOL♭gany, LA♭i brinda amb xamRE♭pany, LA♭/DOSI♭mLA♭SOL♭ LA♭i brinda amb xamRE♭pany.