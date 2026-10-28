L'home antic (Acords)

L'home antic fa diumenge

Acords Acords
Blaumut
blaumut abisme
blaumut abisme

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu sis semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

RE♭L'home antic fa diuSOL♭menRE♭ge,
RE♭duu vestit d'home SI♭mqualseLA♭add9vol,
SOL♭la corbata de SI♭msemLA♭add9pre
SOL♭i a la tarda va LA♭add9veure el futRE♭bol. RE♭add11 RE♭ RE♭add11

RE♭L'home antic té una SOL♭guerRE♭ra
RE♭i pa sec per uns SI♭mdeu coLA♭add9loms,
SOL♭les sabates llusSI♭mtraLA♭add9des
SOL♭i una néta que el LA♭add9fa anar com RE♭vol.

SI♭mSón bonics els anys i se'ls SOL♭guarda a la meRE♭mòria.
Pare rígid d'uns esLA♭tranys,
va saber mil frases SI♭mfetes que ha aLA♭nat obliRE♭dant.

RE♭L'home antic té baSOL♭taRE♭lles
RE♭a sobretaules de SI♭mpis paLA♭add9gat
SOL♭amb motllures dauSI♭mraLA♭add9des
SOL♭i una dona que el LA♭add9té apaRE♭mat. RE♭add11 RE♭ RE♭add11

RE♭L'home antic trebaSOL♭llaRE♭va
RE♭al bigoti d'un SI♭mviatLA♭add9jant,
SOL♭estimava queSI♭mriLA♭add9des,
SOL♭allò que ara en diLA♭add9ríem aRE♭mants. RE♭add11

SI♭mSón bonics els anys i se'ls SOL♭guarda a la meRE♭mòria.
Migdiada i bon viLA♭vant,
penitent d'uns pareSI♭mnostres i LA♭tot obliSOL♭dat,
LA♭i tot obliSI♭mdat.

RE♭L'home antic té SOL♭butxaRE♭ques
RE♭i calaixos de SI♭mdoble LA♭add9fons,
SOL♭rei del món dins de SI♭mcaLA♭add9sa,
SOL♭on hi troba pleLA♭add9gats els mitRE♭jons. RE♭add11 RE♭ RE♭add11

SI♭mSón bonics els anys i se'ls SOL♭guarda a la meRE♭mòria.
Al costat de tots els LA♭panys,
va comprar una primaSI♭mvera, però LA♭era un enSOL♭gany,
LA♭i brinda amb xamRE♭pany, LA♭/DO SI♭m LA♭ SOL♭
LA♭i brinda amb xamRE♭pany.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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