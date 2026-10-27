SOL L’home de l’Eismann pica a la porta,

MIm unes ofertes que no puc rebutjar.

DO Fresca la gamba, fresc l’escamarlà.

Si en RE compro tres capses, la quarta és de franc.

I per DO meti’m, senyora, li RE faig la comanda.

La MIm trobo tan maca, tan sofisticada.

Quins DO bols de La Caixa, quin so RE fà “chaise longue”,

quin SOL gat.



SOL Jo me’n malfio, no m’agrada el to.

MIm -Ara no tinc temps, compte amb l’esglaó.

DO Sona el telèfon, de matinada,

és l’ho RE me de l’Eismann, una altra vegada.

I per DO meti’m, senyora, li RE faig la comanda.

L’he MIm trobat tan maca, tan apassionada.

Qui DO nes estovalles, quin RE barnús a ratlles,

quin verd SOL “spa”.



Tu MIm ru DO tu RE tu...

SOL Tu MIm ru DO tu RE tu...



I MIm tanco amb la balda, corro el passador,

RE baixo la persiana del menjador.

As DO seguro panys, reixes i balcons,

el RE pàrquing refermo amb una “pitón”.

La MIm porta d’entrada barro amb l’armari,

pre RE go als dos petits de no fer xivarri.

So DO ta el coixí amago un fusell antic,

far RE cit de metralla, t’espero i et dic:



-Home de MIm l’Eismann, no em fas cap RE por.

Home de DO l’Eismann, no em fas cap RE por.

-Home de MIm l’Eismann, no em fas cap RE por.

Home de l’Eismann, DO no em fas cap por, no em fas cap RE por.



I MIm tanco amb la balda, corro el passador,

RE baixo la persiana del menjador.

As DO seguro panys, reixes i balcons,

el RE pàrquing refermo amb una “pitón”.

La MIm porta d’entrada barro amb l’armari,

pre RE go als dos petits de no fer xivarri.

So DO ta el coixí amago un fusell antic,

far RE cit de metralla, t’espero i et dic:



-Home de MIm l’Eismann, no em fas cap RE por.

Home de DO l’Eismann, no em fas cap RE por.

-Home de MIm l’Eismann, ja no et tinc RE por.

Home de DO l’Eismann, no em fas cap RE por.



SOL Tu MIm ru DO tu RE tu...

SOL Tu MIm ru DO tu RE tu...



SOL