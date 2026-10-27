L'home de l'Eismann (Acords)

L’home de l’Eismann pica a la porta

Acords Acords
Xavieruga
SOLL’home de l’Eismann pica a la porta,
MImunes ofertes que no puc rebutjar.
DOFresca la gamba, fresc l’escamarlà.
Si en REcompro tres capses, la quarta és de franc.
I perDOmeti’m, senyora, li REfaig la comanda.
La MImtrobo tan maca, tan sofisticada.
Quins DObols de La Caixa, quin soREfà “chaise longue”,
quin SOLgat.

SOLJo me’n malfio, no m’agrada el to.
MIm-Ara no tinc temps, compte amb l’esglaó.
DOSona el telèfon, de matinada,
és l’hoREme de l’Eismann, una altra vegada.
I perDOmeti’m, senyora, li REfaig la comanda.
L’he MImtrobat tan maca, tan apassionada.
QuiDOnes estovalles, quin REbarnús a ratlles,
quin verd SOL“spa”.

TuMImruDOtuREtu...
SOLTuMImruDOtuREtu...

I MImtanco amb la balda, corro el passador,
REbaixo la persiana del menjador.
AsDOseguro panys, reixes i balcons,
el REpàrquing refermo amb una “pitón”.
La MImporta d’entrada barro amb l’armari,
preREgo als dos petits de no fer xivarri.
SoDOta el coixí amago un fusell antic,
farREcit de metralla, t’espero i et dic:

-Home de MIml’Eismann, no em fas cap REpor.
Home de DOl’Eismann, no em fas cap REpor.
-Home de MIml’Eismann, no em fas cap REpor.
Home de l’Eismann, DOno em fas cap por, no em fas cap REpor.

I MImtanco amb la balda, corro el passador,
REbaixo la persiana del menjador.
AsDOseguro panys, reixes i balcons,
el REpàrquing refermo amb una “pitón”.
La MImporta d’entrada barro amb l’armari,
preREgo als dos petits de no fer xivarri.
SoDOta el coixí amago un fusell antic,
farREcit de metralla, t’espero i et dic:

-Home de MIml’Eismann, no em fas cap REpor.
Home de DOl’Eismann, no em fas cap REpor.
-Home de MIml’Eismann, ja no et tinc REpor.
Home de DOl’Eismann, no em fas cap REpor.

SOLTuMImruDOtuREtu...
SOLTuMImruDOtuREtu...

SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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