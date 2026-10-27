SOLL’home de l’Eismann pica a la porta, MImunes ofertes que no puc rebutjar. DOFresca la gamba, fresc l’escamarlà. Si en REcompro tres capses, la quarta és de franc. I perDOmeti’m, senyora, li REfaig la comanda. La MImtrobo tan maca, tan sofisticada. Quins DObols de La Caixa, quin soREfà “chaise longue”, quin SOLgat.
SOLJo me’n malfio, no m’agrada el to. MIm-Ara no tinc temps, compte amb l’esglaó. DOSona el telèfon, de matinada, és l’hoREme de l’Eismann, una altra vegada. I perDOmeti’m, senyora, li REfaig la comanda. L’he MImtrobat tan maca, tan apassionada. QuiDOnes estovalles, quin REbarnús a ratlles, quin verd SOL“spa”.
TuMImruDOtuREtu... SOLTuMImruDOtuREtu...
I MImtanco amb la balda, corro el passador, REbaixo la persiana del menjador. AsDOseguro panys, reixes i balcons, el REpàrquing refermo amb una “pitón”. La MImporta d’entrada barro amb l’armari, preREgo als dos petits de no fer xivarri. SoDOta el coixí amago un fusell antic, farREcit de metralla, t’espero i et dic:
-Home de MIml’Eismann, no em fas cap REpor. Home de DOl’Eismann, no em fas cap REpor. -Home de MIml’Eismann, no em fas cap REpor. Home de l’Eismann, DOno em fas cap por, no em fas cap REpor.
I MImtanco amb la balda, corro el passador, REbaixo la persiana del menjador. AsDOseguro panys, reixes i balcons, el REpàrquing refermo amb una “pitón”. La MImporta d’entrada barro amb l’armari, preREgo als dos petits de no fer xivarri. SoDOta el coixí amago un fusell antic, farREcit de metralla, t’espero i et dic:
-Home de MIml’Eismann, no em fas cap REpor. Home de DOl’Eismann, no em fas cap REpor. -Home de MIml’Eismann, ja no et tinc REpor. Home de DOl’Eismann, no em fas cap REpor.